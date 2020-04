Restez connecté sur l’actualité automobile

Les propriétés aérodynamiques d'une



Lesd'une voiture de sport sont essentielles pour déterminer son comportement sur route, sa sobriété, la puissance et les capacités de refroidissement du moteur.Pouvoir réduire la portance ou la déportance constitue un atout de taille pour obtenir un comportement sportif.Cette propriété va généralement de pair avec une résistance à l'air plus importante, ce qui entraîne une tendance à la surconsommation pour la voiture.Le refroidissement du moteur se heurte aux mêmes contraintes. Pour obtenir le niveau de refroidissement requis pour des performances élevées, il faut placer de larges radiateurs à eau à l'avant de la voiture.Ces radiateurs nécessitent eux-mêmes de larges prises d'air dans la jupe avant, ce qui entraîne un impact négatif sur la résistance à l'air.Afin de résoudre ces conflits d'intérêts, lamet en œuvre des technologies s'appuyant sur des éléments fonctionnels adaptatifs qui permettent d'offrir une solution optimale adaptée à chaque situation de conduite.La 911 Turbo est dotée d'une aérodynamique variable aérodynamique (volets d'air de refroidissement actifs, lèvre de spoiler avant adaptative et aileron rétractable).Ces éléments permettent de faire varier l'aérodynamique sur une échelle large, rendant possible un panel de choix vaste entre les valeurs de portance et de déportance les plus élevées.L'contribue de manière essentielle à l'amélioration de l'aérodynamique dans le cadre du système Porsche Active Aerodynamics (PAA).Sa forme a été adaptée gagnant ainsi 8 % de surface aérodynamique active par rapport à sa la devancière.Le déploiement et l'inclinaison de l'aileron se font sur commande électrique, ce qui permet une grande rapidité et une grande précision dans le positionnement de l'aileron.Quatre positions sont configurées: « Speed », « Performance », « Performance II » et « Wet ».Ce large spectre de situation permet de combler l' espace libre entre faible coefficient de résistance à l'air et déportance élevée.Cela contribue à améliorer la sobriété du modèle et améliorer les performances de conduite et la tenue de route tout en bénéficiant d'une vitesse maximale élevée.La position de l'aileron dépend de la vitesse et du mode de conduite choisi.La positionaffiche un angle d'inclinaison réduit à vitesse élevée, ce qui permet de réduire la charge des pneumatiques sur l'essieu arrière et d'éviter toute augmentation de la pression des pneus. Grâce à ces mesures, le potentiel d'accélération longitudinale et latérale des pneumatiques est amélioré, notamment sur circuit.La positionpermet d'atteindre la vitesse maximale de 330 km/h de la 911 Turbo S sur circuit.La positionvise à déployer l'aileron de la même manière qu'en position Performance, mais sans l'incliner.Tout comme lorsque la lèvre de spoiler avant est entièrement rétractée, l'équilibre aérodynamique se déplace alors vers l'essieu arrière, ce qui optimise la stabilité à l'arrière et la tenue de route de l'ensemble sur route humide.En position « Performance », la lèvre de spoiler avant adaptative et l'aileron arrière rétractable sont déployés au maximum.L'aileron arrière rétractable est en outre incliné. En augmentant la déportance sur les essieux avant et arrière, cette position accroît le potentiel de performance sur circuit. La 911 Turbo S présente une déportance aérodynamique maximale de 170 kg.En cas de freinage à vitesse élevée, la fonction Airbrake permet d'optimiser la distance de freinage, plus ou moins en fonction du programme de conduite sélectionné.Activée par défaut en modes Normal, Sport et Wet, la fonction Airbrake assure le placement du spoiler avant et de l'aileron arrière en position Performance. Cela augmente la résistance à l'air et la déportance et accentue le freinage aérodynamique. Les forces aérodynamiques augmentant de manière quadratique (non proportionnelle) avec la vitesse du véhicule. La fonction Airbrake est particulièrement efficace à grande vitesse.