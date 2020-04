Restez connecté sur l’actualité automobile

Le mécanisme de direction futurisme.



Le concept-car « Prophecy » ne se dote pas d'un volant classique monté sur la planche de bord face au conducteur.



Le volant laisse place à des manettes.



Deux manettes, situées à gauche et à droite du conducteur, permettent de piloter le véhicule.



L'une des manettes est implantée sur la console centrale et l'autre sur le garnissage de porte.



Les deux manettes peuvent pivoter à gauche et à droite.



Cette configuration futuriste du mécanisme de direction permet de bénéficier d'une position d'assise confortable en conduite et de libérer de l'



Le conducteur a la possibilité d'utiliser toute une série de fonctions en les sélectionnant sur les boutons intégrés.



90 % des fonctions du véhicule peuvent être commandées via les boutons intégrés aux manettes.



Le conducteur n'a pas à lâcher les manettes pour piloter le système audio par exemple.



Cette configuration ergonomique est baptisée Interface Humaine Intuitive.



Elle présente l'avantage d'accroître la sécurité des occupants et de leur offrir une plus grande liberté visuelle.

