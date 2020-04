Restez connecté sur l’actualité automobile

Le système intelligent d'adaptation à la posture («



Le système intelligent d'adaptation à la posture (« Smart Posture Caring » / SPC) permet au conducteur de bénéficier d'une position de conduite optimisée d'après ses caractéristiques physiques propres.



Le conducteur peut laisser le système d'adaptation à la posture suggérer une position d'assise « intelligente ».



Le conducteur indique sa stature, sa taille en position assise et son poids, et le véhicule s'adapte automatiquement à ses caractéristiques physiques.



Le système d'adaptation à la posture (« Smart Posture Caring » / SPC) règle le siège, le volant, les rétroviseurs et l'affichage tête haute, en se fondant sur des informations médicalement validées.



Le conducteur peut aussi régler le siège manuellement selon ses préférences. Le concept-car électrique Hyundai « Prophecy » dispose d'un système intelligent d'adaptation à la posture (« Smart Posture Caring » / SPC).