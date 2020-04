Restez connecté sur l’actualité automobile

Le purifier l'air.



Le système de filtration d'air avec un capteur de poussières fines.



Lorsque les niveaux de particules à l'intérieur du véhicule sont trop élevés, le système d'air s'active.



Le système prélève l'air frais de l'extérieur, le filtre pour le purifier et redistribue l'air propre dans le véhicule.



Le processus ne fonctionne pas uniquement lorsque le véhicule se déplace.



Le concept-car électrique Hyundai « Prophecy » continue de nettoyer l'air lorsqu'il est au ralenti ou en charge et lorsqu'aucun occupant ne se trouve à bord.



Sur la plupart des véhicules, le conducteur ou le passager baisse la vitre lorsqu'il souhaite profiter d'une bouffée d'air frais.



Sur « Prophecy », l'air est toujours frais. Les vitres sont fixes.



Lorsque l'air à l'intérieur du véhicule devient vicié, de l'air frais est admis par le biais de volets d'admission situés à l'avant du véhicule.



Lorsque l'habitacle n'a pas besoin d'air frais, l'air filtré est rejeté vers l'extérieur via deux sorties situées au bas des portes latérales.



Le système est, selon Hyundai, beaucoup plus économe en énergie qu'un système de ventilation classique.

