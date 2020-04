Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Opel L'éclairage matriciel adaptatif IntelliLux LED s'adapte automatiquement à chaque situation de conduite.



La Opel Astra adopte un éclairage matriciel IntelliLux LED spécifique.



Les phares de l'Astra sont équipés de 16 éléments à LED (huit de chaque côté), qui s'adaptent automatiquement à la situation de la circulation et « découpent » simplement dans le faisceau les voitures qui viennent en sens inverse et celles qui les précèdent.



Dès que l'Astra quitte les zones urbaines, les phares matriciels passent automatiquement en mode feux de route et ajustent en permanence la longueur et la répartition du faisceau lumineux.



Les autres usagers de la route ne sont pas éblouis.



Le reste de la route et ses environs restent bien éclairés.



Les segments de LED se rallument automatiquement dès que le système ne détecte plus de lumière provenant d'autres véhicules.



Les phares IntelliLux LED assurent un éclairage et une vision optimales en toutes circonstances.



Les phares adaptatifs améliorent la vision du conducteur dans l'obscurité ou par mauvais temps.



La qualité de l'éclairage a aussi pour avantage de rendre la conduite plus agréable.



Les phares matriciels adaptatifs IntelliLux LED permettent presque d'y voir de nuit comme en plein jour.



Ils offrent également un bénéficie sur le plan de la sécurité. S'ils n'éblouissent pas les autres usagers de la route, les



Cela leur donne plus de temps pour réagir en conséquence, par exemple lorsque des animaux traversent soudainement la route.



« Avec les phares matriciels adaptatifs IntelliLux LED, nous avons développé une technologie d'éclairage innovante que nous lançons progressivement sur tous les segments de véhicules », explique Ingolf Scheider, Manager Light Technology. « Nous voulons que nos clients bénéficient à tout moment d'un éclairage et d'une vision optimales, sans avoir à activer ou à désactiver à tout instant différentes fonctions, et sans éblouir les voitures venant en face. L'éclairage matriciel rend la conduite de nuit plus agréable et augmente la sécurité de l'ensemble des usagers de la route. »



L'Astra n'est pas le seul modèle Opel à pouvoir bénéficier d'une technologie d'éclairage sophistiquée Opel.



La



L'

