Restez connecté sur l’actualité automobile

Les capteurs de haute performance LiDAR émettent des millions d'impulsions laser en vue de détecter la présence d'objets de manière fiable tout en scannant l'environnement en 3D, créant ainsi une carte temporaire en temps réel sans avoir besoin de connexion Internet.



La technologie LiDAR est essentielle à la conception de circuler de manière autonome.



Le LiDAR dote la qualité de vision et de perception bien supérieure à celle de simples caméras ou radars et constitue une base solide pour une prise de décision sécuritaire dans des environnements complexes à grande vitesse.



La technologie LiDAR de Luminar équipera la prochaine génération de voitures



La technologie LiDAR de Luminar sera intégrée, en série, au toit des voitures Volvo basées sur l'architecture SPA2 équipées d'un système de conduite autonome. Cette application permettra à la technologie LiDAR de Luminar d'être produite en série. C'est une étape essentielle pour réaliser les économies d'échelle nécessaires et faire que l'ensemble de l'industrie



Les voitures basées sur la plate-forme modulaire SPA2 feront l'objet de mises à jour logicielles à distance. La fonctionnalité de conduite autonome sur autoroute s'activera à la demande du conducteur après confirmation que l'environnement géographique et les conditions remplissent les conditions de sécurité requises.



L'option conduite autonome sur autoroute associera la technologie de capteurs LiDAR de Luminar à un logiciel de conduite autonome sur autoroute, ainsi qu'à des caméras, des radars et des systèmes de secours pour les fonctions de direction, de freinage et d'alimentation par batterie installés sur les modèles Volvo équipés d'un système de conduite autonome.



« La conduite autonome a tout pour devenir l'une des technologies les plus salvatrices de l'histoire en termes de vies épargnées, à condition que son déploiement se fasse de manière responsable et sécuritaire », affirme Henrik Green, directeur de la technologie de Volvo. « Doter nos futures voitures des moyens de prendre les bonnes décisions sur le plan de la sécurité constitue une avancée majeure dans cette direction. »



« Bientôt votre Volvo pourra circuler sur autoroute en mode autonome, lorsque la voiture aura estimé que les conditions de sécurité sont réunies pour ce faire », explique Henrik Green. « Dès lors, votre Volvo assumera la responsabilité de la conduite. Vous pourrez vous détendre, détacher votre regard de la route et vos mains du volant. Au fil du temps, les mises à jour à distance étendront les zones où la voiture peut conduire en toute autonomie. La sécurité est au cœur de nos engagements, c'est pourquoi nous estimons que le déploiement de l'autonomie doit être graduel. »



Volvo et Luminar étudient le rôle potentiel du système LiDAR dans l'amélioration des futurs systèmes d'





