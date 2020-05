Restez connecté sur l’actualité automobile

Les ingénieurs McLaren ont recherché des solutions techniques "à poids léger" dans tous les aspects de la conception et de l'ingénierie de la McLaren GT, l'intérieur ne faisant pas exception.



Ultralégère et sportive, la supercar McLaren GT a recours à une nouvelle génération de matériaux intérieurs techniques et légers.



La McLaren GT, une Grand Tourisme à la manière de McLaren, embarque un matériau appelé SuperFabric comme revêtement de l'



Le matériau SuperFabric "à poids léger" a été initialement conçu pour les applications militaires et aérospatiales.



Le tissu est imprégné d'une couche de minuscules plaques de protection blindées, offrant une résistance accrue aux taches, coupures, entailles et frottements.



Respirante, facile à nettoyer et à sécher rapidement, la surface du matériau SuperFabric est gaufrée avec un motif hexagonal pour offrir une protection optimale.



Le matériau SuperFabric est utilisé comme revêtement pour le plancher de l'espace arrière à bagages de la McLaren GT.

