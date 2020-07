Restez connecté sur l’actualité automobile

L'



La technologie Digital OLED permet d'améliorer la sécurité



Les sources lumineuses OLED sont des panneaux où chaque panneau émet sa propre lumière.



La lumière des OLED est extrêmement homogène. Leur intensité peut varier à l'infini et offre un contraste très élevé qui peut être divisé en segments. Ces segments sont contrôlables individuellement et peuvent développer divers niveaux de luminosité. L'unité d'éclairage ne nécessite aucun réflecteur, fibre optique ou optique similaire.



Un élément d'éclairage OLED ne mesure qu'un millimètre d'épaisseur. Le besoin énergétique d'une OLED est nettement inférieur à celui des optiques LED si ces dernières veulent atteindre une homogénéité similaire.



Un grand nombre de segments contrôlables individuellement peuvent être activés de manière aléatoire, avec une variabilité continue de luminosité.



Sur l'Audi Q5, trois briques de six unités chacune, soit 18 segments par lampe, sont utilisées.



Une haute précision et une grande variabilité offrent aux designers de l'éclairage une multitude de possibilités, en utilisant un seul type de matériel.



La technologie OLED digitale de l'Audi Q5 permet le choix entre trois signatures de feux arrière.



Dans le mode de sélection de conduite Audi « dynamique », les lampes changent de signature et des effets d'animation tels que des scénarios d'éclairage de retour à la maison / de départ peuvent être mis en œuvre. La lumière clignotante dynamique a été intégrée dans les lampes.



Les feux arrières OLED digitaux de l'Audi Q5 intègre une fonction de détection de proximité.



Lorsqu'un autre usager de la route s'approche par l'arrière à moins de 2 mètres d'une Q5 stationnaire, tous les segments OLED s'allument.



Lorsque l'Audi Q5 commence à bouger, elle revient à sa signature lumineuse d'origine.



Des symboles d'avertissement prédéfinis sont également envisageables à l'avenir (sous réserve de l'approbation législative). L' Audi Q5 reçoit une technologie d'éclairage digitale OLED (diodes électroluminescentes organiques) de nouvelle génération.Lapermet d'améliorer la sécurité routière et de personnaliser la signature du feu arrière grâce à une segmentation étendue.Les sources lumineuses OLED sont des panneaux où chaque panneau émet sa propre lumière.La lumière des OLED est extrêmement homogène. Leur intensité peut varier à l'infini et offre un contraste très élevé qui peut être divisé en segments. Ces segments sont contrôlables individuellement et peuvent développer divers niveaux de luminosité. L'unité d'éclairage ne nécessite aucun réflecteur, fibre optique ou optique similaire.Un élément d'éclairage OLED ne mesure qu'un millimètre d'épaisseur. Le besoin énergétique d'une OLED est nettement inférieur à celui des optiques LED si ces dernières veulent atteindre une homogénéité similaire.Un grand nombre de segments contrôlables individuellement peuvent être activés de manière aléatoire, avec une variabilité continue de luminosité.Sur l'Audi Q5,, soit 18 segments par lampe, sont utilisées.Une haute précision et une grande variabilité offrent aux designers de l'éclairage une multitude de possibilités, en utilisant un seul type de matériel.La technologie OLED digitale de l'Audi Q5 permet le choix entreDans le mode de sélection de conduite Audi « dynamique », les lampes changent de signature et des effets d'animation tels que despeuvent être mis en œuvre. La lumière clignotante dynamique a été intégrée dans les lampes.Les feux arrières OLED digitaux de l'Audi Q5Lorsqu'un autre usager de la route s'approche par l'arrière à moins de 2 mètres d'une Q5 stationnaire,Lorsque l'Audi Q5 commence à bouger, elle revient à sa signature lumineuse d'origine.Des symboles d'avertissement prédéfinis sont également envisageables à l'avenir (sous réserve de l'approbation législative).