Restez connecté sur l’actualité automobile

La berline de luxe roues arrière directrices (en option).



Les roues arrière directrices améliorent la maniabilité de la Classe S. L'angle de braquage sur l'essieu arrière peut atteindre 10 degrés. Le diamètre de braquage de la Classe S à direction intégrale et empattement long diminue à moins de 11 mètres faisant de la berline de luxe à empattement long un véhicule presque aussi maniable et agile en vile qu'une compacte.



Un moteur électrique entraîne un écrou de broche sur l'essieu arrière via une courroie. La broche est ainsi déplacée axialement.



En fonction de la vitesse et de l'angle de braquage du volant, les roues arrière sont braquées dans la même direction que les roues avant ou dans la direction opposée.



Il en résulte une plus grande agilité et un diamètre de braquage plus petit grâce au contre-braquage, ainsi qu'une meilleure stabilité grâce au braquage dans la même direction.



Dans la l'angle de braquage complet de dix degrés est particulièrement appréciable lors des manœuvres de stationnement. Grâce à l'assistant de stationnement actif avec caméras panoramiques, la voiture se glisse dans les places de parking les plus étroites et détecte les mouvements dans l'emplacement.



Les données d'environnement des capteurs du véhicule (radars, caméras, ultrasons) sont utilisées pour les grands angles de braquage, pour adapter l'angle maximal en fonction de la situation.



Quand la vitesse dépasse 60 km/h, le contre-braquage est remplacé par le braquage dans la même direction.



Les stratégies de braquage varient en fonction du programme de conduite.



L'écran central affiche l'angle sur l'essieu arrière et les trajectoires dans le menu du programme de conduite.



Les roues arrière directrices possèdent un mode chaînes neige spécial. Une fois activé, l'angle de braquage des roues arrière diminue et le comportement directionnel s'adapte aux conditions spécifiques à la neige.

La berline de luxe Mercedes Classe S propose des(en option).Les roues arrière directricesde la Classe S. L'sur l'essieu arrière. Le diamètre de braquage de la Classe S à direction intégrale et empattement longfaisant de la berline de luxe à empattement long un véhicule presque aussi maniable et agile en vile qu'une voiture Une entraîne unvia une courroie. La broche est ainsi déplacée axialement., les roues arrière sont braquées dans la même direction que les roues avant ou dans la direction opposée.Il en résulte une plus grande agilité et un diamètre de braquage plus petit grâce au contre-braquage, ainsi qu'une meilleure stabilité grâce au braquage dans la même direction.Dans la Mercedes Classe S,est particulièrement appréciable lors des manœuvres de stationnement. Grâce à l'assistant de stationnement actif avec caméras panoramiques, la voiture se glisse dans les places de parking les plus étroites et détecte les mouvements dans l'emplacement.Lesdu véhicule (radars, caméras, ultrasons) sont utilisées pour les grands angles de braquage, pour adapter l'angle maximal en fonction de la situation.Quand la vitesse dépasse 60 km/h,Les stratégies de braquage varient en fonction du programme de conduite.L'écran central affiche l'angle sur l'essieu arrière et les trajectoires dans le menu du programme de conduite.Les roues arrière directrices possèdent un mode chaînes neige spécial. Une fois activé, l'angle de braquage des roues arrière diminue et le comportement directionnel s'adapte aux conditions spécifiques à la neige.