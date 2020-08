Restez connecté sur l’actualité automobile

Face à des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'air, Hyundai investit dans les technologies de climatisation pour assainir l'air des véhicules.



Face à des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'air, Hyundai investit dans les technologies de climatisation pour assainir l'air des véhicules.Lefait partie des trois technologies de climatisation (le système "After-Blow", le mode "Multi-Air" et l'indicateur de poussières fines) développées par Hyundai pour contrôler la qualité de l'air à bord des véhicules.Le mode "Multi-Air" utilise depour la climatisation et le chauffage afin de créer un environnement intérieur plus agréable, par le biais d'une légère ventilation.Lorsque ce mode est activé, l'air est diffusé vers les, en plus des ouïes de ventilation classiques.Le volume du flux d'air global reste inchangé, mais sa dispersion permet de réduire les contacts directs avec l'air et adoucit les écoulements d'air.Le conducteur peut activer et désactiver le mode "Multi-Air" selon ses préférences.Ce mode permet deCette technologie sera adoptée sur certains modèles en Corée, puis étendues aux futurs véhicules Hyundai Kia et Genesis au niveau mondial.