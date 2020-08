Restez connecté sur l’actualité automobile

Face à des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'air, Hyundai investit dans les technologies de climatisation pour assainir l'air des véhicules.



Face à des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'air, Hyundai investit dans les technologies de climatisation pour assainir l'air des véhicules.Lafait partie des trois technologies de climatisation (le système "After-Blow", le mode "Multi-Air" et l'indicateur de poussières fines) développées par Hyundai pour contrôler la qualité de l'air à bord des véhicules.La technologie "After-Blow"et empêche la formation de moisissures dans le système de climatisation, ces moisissures pouvant être responsable de mauvaises odeurs par temps chaud dans les véhicules.Après l'arrêt du moteur et l'écoulement naturel du condensat de l'évaporateur pendant 30 minutes environ, le système "After-Blow"afin de sécher l'évaporateurPendant ce temps, le système de climatisation laisse automatiquement pénétrer l'air extérieur afin d'éviter la formation d'humidité.Cette technologie fait appel à un capteur qui surveille le niveau de charge de la batterie et cesse de fonctionner lorsque le niveau est faible, dissipant ainsi tout risque concernant la décharge de la batterie.Le système se désactive également lorsque le système de climatisation n'est pas utilisé pendant un certain temps, ou lorsque la température extérieure est basse.Cette technologie sera adoptée sur certains modèles en Corée, puis étendues aux futurs véhicules Hyundai Kia et Genesis au niveau mondial.