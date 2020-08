Restez connecté sur l’actualité automobile

La prochaine génération de supercars haute performance McLaren reposera sur une nouvelle architecture en fibre de carbone spécialement conçue pour l'hybridation.



Développée en interne au sein du Composites Technology Centre de McLaren au Royaume-Uni, l'architecture flexible bénéficie de processus innovants visant à supprimer tout excédent de masse et de réduire les poids total de la supercar anglaise.



La toute nouvelle supercar haute performance



Le châssis ultraléger en fibre de carbone McLaren est annoncé comme offrant une solidité plus élevée que celle du châssis MonoCell introduit il y a dix ans sur le premier modèle de série Mclaren 12 C.

