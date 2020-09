Restez connecté sur l’actualité automobile

Le spécialiste des technologies de localisation TomTom lance la technologie de cartographie à destination de la conduite automatisée RoadCheck.



Le service de cartographie pour la conduite automatisée permet aux constructeurs déterminer selon leurs critères les zones où les conducteurs peuvent activer les fonctions de conduite automatisée d'un véhicule.



Une conduite automatisée sans danger n'est pas toujours possible en raison de mauvaises conditions météorologiques, de tunnels ou de travaux routiers.



La technologie RoadCheck permet aux constructeurs automobiles d'utiliser les données cartographiques haute définition (HD) de TomTom pour déterminer le domaine opérationnel de conception (ODD) des fonctions de conduite automatisée de leurs véhicules.



Les constructeurs peuvent ainsi gérer où les fonctions de conduite automatisée peuvent être activées.



Willem Strijbosch, responsable de la « En permettant aux constructeurs automobiles de contrôler les endroits où les fonctions de conduite automatisée peuvent être activées, TomTom relève un défi industriel essentiel qui a été mis en évidence par nos partenaires et nos clients. TomTom RoadCheck, une technologie inédite dans l'industrie, va permettre de faire plus rapidement de la conduite autonome une réalité. »



La technologie TomTom RoadCheck sera déployée par un grand constructeur

