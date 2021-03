Restez connecté sur l’actualité automobile

La Volkswagen ID.3 bénéficie de mises à jour approfondies régulières en ligne « Over-the-Air » grâce à la version la plus récente du logiciel version ID.Software2.1.



Le modèle Volkswagen ID.3 circulant en Europe peut ainsi recevoir de nouvelles fonctions et des mises à jour techniques via le réseau Wifi ou mobile.



La Volkswagen ID.4 bénéficie également des mises à jour « Over-the-Air ».



Le véhicule du propriétaire reste ainsi toujours à la pointe des développements digitaux grâce aux mises à jour « Over-the-Air ».



La version ID.Software2.1, qui établit les conditions techniques préalables nécessaires aux mises à jour « Over-the-Air », est automatiquement incluse dans tous les modèles ID.3 et ID.4 produits depuis le 22 février 2021.



À compter de l'été 2021, Volkswagen fournira une mise à jour tous les trois mois aux propriétaires de véhicules ID.3 et ID.4. Outre l'optimisation des



L'unité de projet ID.Digital gère la poursuite du développement des modèles ID.3, ID.4 et des futurs modèles ID. et coordonnera le déploiement des mises à jour « Over-the-Air ». L'approche adoptée par l'équipe du projet permettra d'effectuer de la maintenance logicielle, avec des cycles de mise à jour particulièrement courts toutes les 12 semaines et une prise en compte flexible des exigences des propriétaires.



La version ID.Software2.1 est installée de série sur les véhicules ID.3 et ID.4 produits depuis le 22 février 2021. Pour les propriétaires de véhicules ID.3 (et ID.4), le logiciel sera mis à disposition progressivement chez leur Distributeur. Grâce au logiciel ID.Software2.1, il sera ensuite possible de mettre à jour (entre autres) les unités de commandes installées dans le véhicule sans que le client ait besoin de se rendre à l'atelier.



Les logiciels deviennent un facteur de différenciation concurrentielle de plus en plus important sur le marché



« Volkswagen progresse dans la digitalisation de ses produits et se transforme en un fournisseur complet associant matériel, logiciels et services. L'introduction des mises à jour « Over-the-Air » marque une étape importante dans notre transformation en une entreprise technologique et dans le développement de nouveaux business models », note Ralf Brandstätter, Président du Directoire de la marque Volkswagen.



« Tous les modèles ID. livrés resteront ainsi au même niveau logiciel que les véhicules neufs pendant toute la durée de leur cycle de vie. Les mises à jour « Over-the-Air » deviendront également la nouvelle norme dans les véhicules du futur. Grâce à elles, tous les modèles ID. livrés resteront pendant des années au même niveau logiciel que les véhicules neufs », explique Thomas Ulbrich, membre du Directoire de Volkswagen en charge du Développement Technique.

