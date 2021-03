Restez connecté sur l’actualité automobile

Le système de filtration de l’air de Jaguar Land Rover neutralise plus de 97 % des virus et bactéries

La technologie de purification d'air de l'habitacle élimine les virus et les bactéries présents dans l'air à plus de 97%.



Le système de filtration de l'air de Jaguar Land Rover a été testé par des chercheurs indépendants en laboratoire, dans des chambres de test scellées, contre le coronavirus (SARS-CoV-2).



Le système de chauffage, ventilation et air conditionné (HVAC) fait appel à la technologie Panasonic nanoe X pour neutraliser bactéries nocives et virus.



La technologie Panasonic nanoe X a également été développée par Texcell en prenant compte de l'actuel coronavirus (SARS-CoV-2). Texcell a déterminé que plus de 99,995 % du virus était neutralisé pendant le test de deux heures.



Pour assurer une purification active de l'air, la technologie nanoe X recourt à un voltage élevé pour créer des trillions de radicaux hydroxiles (HO) enveloppés d'une nanomolécule d'eau. Ces radicaux hydroxiles (HO) modifient les virus et les protéines des bactéries, ce qui contribue à neutraliser leur croissance. Les radicaux hydroxiles (HO) déodorisent et neutralisent les allergènes.



Les radicaux hydroxiles (HO) sont parmi les plus importants oxydants naturels de l'industrie chimique et aident à nettoyer l'atmosphère depuis des millénaires, écartant les polluants et d'autres substances nocives.

La technologie de purification d'air de l'habitacle Jaguar Land Rover, en cours de développement,Le système de filtration de l'air de Jaguar Land Rover a été, dans des chambres de test scellées, contre le coronavirus (SARS-CoV-2).Le système de chauffage, ventilation et air conditionné (HVAC) fait appel à la technologie Panasonic nanoe X pourLa technologie Panasonic nanoe X a également été développée par Texcell en prenant compte de l'actuel(SARS-CoV-2). Texcell a déterminé que plus de 99,995 % du virus était neutralisé pendant le test de deux heures.Pour assurer une purification active de l'air, la technologie nanoe X recourt à unpour créer des trillions deenveloppés d'une nanomolécule d'eau. Ces radicaux hydroxiles (HO) modifient les virus et les protéines des bactéries, ce qui contribue à neutraliser leur croissance. Les radicaux hydroxiles (HO) déodorisent et neutralisent les allergènes.