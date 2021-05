Restez connecté sur l’actualité automobile

La conduite de nuit, en particulier sur des routes sinueuses et inconnues, peut être stressante, et de nombreux conducteurs choisissent d'éviter totalement ce type de situation de conduite.



Les ingénieurs Ford cherchent de nouvelles façons de rendre la conduite dans l'obscurité plus facile et plus confortable.



Ford a tout d'abord utilisé des panneaux de signalisation et de marquage au sol comme repères pour ajuster les phares afin de mieux éclairer la route, en particulier aux abords des carrefours.



Aujourd'hui, les ingénieurs de Ford Research and Advanced Engineering Europe testent une technologie qui utilise les données de localisation en temps réel pour indiquer efficacement à la



Le système de phares intelligents prédictifs dirige les faisceaux vers les virages à venir avant même que les conducteurs ne les aient vus, éclairant ainsi les dangers et les autres usagers de la route plus rapidement et plus efficacement.



Le prototype de système d'éclairage avancé utilise les données de localisation GPS, des technologies avancées et des informations très précises sur la géométrie de la route pour identifier avec précision les virages à venir.



Un algorithme calcule la trajectoire et la vitesse du véhicule pour ajuster de manière proactive la direction de ses phares, offrant une couverture lumineuse optimale des virages, des carrefours et des dangers qui peuvent se cacher au coin de la rue.



Si le véhicule rencontre un tronçon de route sur lequel les données de localisation ne sont pas disponibles, le système fonctionne en parallèle avec les technologies de braquage dynamique des phares basées sur la caméra et la direction pour continuer à éclairer intelligemment la route jusqu'à ce que les données de localisation s'améliorent.



Les chercheurs ont fait un usage intensif du système de simulation "Digital Twin" qui recrée le monde réel dans un



Michael Koherr, ingénieur de recherche en éclairage chez Ford Europe explique: "La technologie d'éclairage prédictif que nous développons actuellement signifie qu'un jour, conduire dans l'obscurité pourrait être aussi simple que de suivre ses phares. Ce nouveau système basé sur la cartographie et la localisation est la prochaine étape de notre quête pour que la conduite de nuit ne soit pas plus difficile ou stressante que celle de jour."

