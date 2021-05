Restez connecté sur l’actualité automobile

L'avènement des services de streaming, des livres audios, de la radio numérique et des podcasts ouvre un accès à une gamme de musique et de divertissement vocal au volant plus large que jamais.



S'il est depuis longtemps possible de régler les paramètres pour optimiser le son en fonction des différents genres musicaux, il n'a pas toujours été simple de le faire, surtout en roulant.



La fonction Beosonic du système audio B&O des régler le son exactement comme ils le souhaitent avec un seul doigt.



Les passagers n'ont qu'à choisir parmi des réglages sonores distincts "Cristallin", "Stimulant", Apaisant" et "Chaud", ou choisir un réglage qui combine des éléments de plusieurs d'entre eux.



Il existe également cinq modes préréglés : "Personnalisé", "Lounge", "Neutre", "Party" et "Podcast".



La fonction B&O Beosonic est configurée de manière à ce que les conducteurs puissent facilement trouver leur mix sonore préféré :



- "Cristallin" est plus aéré et plus vif tout en adoucissant certains sons graves.

- "Stimulant" se concentre sur le rythme et les basses, tout en augmentant le contraste dans les voix.

- "Apaisant" a moins d'aigus et de basses, ce qui le rend idéal pour une écoute de fond.

- "Chaud" rend l'expérience sonore plus intime et plus proche.



Les préréglages permettent d'accéder plus rapidement à des modes d'écoute spécifiques.



"Personnalisé" permet de revenir au réglage précédent défini par l'utilisateur, tandis que "Neutre" réinitialise les réglages au son de référence B&O.



Un double-tap sur le marqueur blanc active le mode surround.



Les derniers réglages sont mémorisés lorsque le véhicule est éteint, même si la batterie est débranchée.



Afin d'accorder, de tester et de perfectionner l'égaliseur Beosonic, les ingénieurs acoustiques de Harman ont utilisé une liste de lecture éclectique de 25 morceaux pour évaluer et définir les attributs des quatre ambiances sonores.



Le processus de réglage a consisté à écouter ces 25 morceaux dans des situations de conduite statiques et dynamiques, en faisant appel aux oreilles expérimentées d'ingénieurs acoustiques et à des instruments de mesure et des microphones derniers cris.



Jan Schroll, responsable de la connectivité chez Ford Europe explique: "Que vous préfériez écouter de la musique classique, votre flow du moment ou votre podcast préféré, nous voulons nous assurer qu'il est facile de profiter au maximum de votre choix. Les conducteurs ont depuis longtemps les moyens de régler le son dans leur voiture, mais Beosonic rend ces réglages plus intuitifs, afin de rendre les trajets plus confortables et plus agréables".



