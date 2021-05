Restez connecté sur l’actualité automobile

"Les mises à jour logicielles sont courantes sur des milliards d'appareils connectés, mais pas encore pour les véhicules. Les mises à jour logicielles automatiques Ford Power-Up vont changer cela en les mettant rapidement et facilement à la portée de millions de personnes. Nous avons investi dans une technologie permettant aux mises à jour de s'effectuer pendant que vous dormez, ce qui fera de votre prochain trajet une expérience encore meilleure.", explique Mark Harvey, directeur de la connectivité chez Ford Europe.



Les premières mises à jour Ford Power-Up pour les utilisateurs de



S'installer au volant d'un véhicule mis à jour automatiquement et toujours plus avancé technologiquement va bientôt devenir une réalité pour les utilisateurs de la



Avec “Ford Power-Up", Ford va apporter de façon récurrente des améliorations aux



Une architecture électrique entièrement en réseau et une technologie avancée constituent la base des mises à jour logicielles uniques de Ford Power-Up.



Ces mises à jour sans fil, rapides et faciles, permettent d'améliorer les caractéristiques, la qualité, l'expérience à bord, les capacités et le confort.



Les mises à jour sont capables de mettre à jour la grande majorité des modules informatiques du véhicule (plus de 110 sur les modèles haut de gamme Ford).



Les mises à jour peuvent contribuer à améliorer l'expérience utilisateur et réduire les déplacements d'entretien du véhicule.



La majorité des mises à jour logicielles Ford Power-Up sont quasiment invisibles pour les utilisateurs, grâce à une plate-forme technologique qui installe la plupart des nouveaux logiciels en arrière-plan.



De nombreuses mises à jour ne nécessitent que peu ou pas d'intervention de la part de l'utilisateur, grâce à l'interface Sync 4 qui maintient le logiciel en fonctionnement jusqu'à ce que la nouvelle version soit prête à être utilisée.



Pour les mises à jour qui nécessitent un redémarrage du véhicule, Ford invite les utilisateurs à les programmer à des moments opportuns, comme la nuit.



Contrairement aux mises à jour pour des appareils tels que les ordinateurs portables, qui semblent souvent arriver à des moments inopportuns, les utilisateurs de véhicules Ford peuvent ne même pas remarquer que l'installation a eu lieu avant de démarrer leur véhicule.



Les premières mises jour logicielles automatiques Ford Power-Up arriveront au cours des prochaines semaines sur la Ford Mustang Mach-E avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations du système Sync 4A.



Les améliorations portent sur la navigation, la compatibilité avec Apple CarPlay et le manuel utilisateurs numérique.

, explique, directeur de la connectivité chez Ford Europe.Les premières mises à jour Ford Power-Up pour les utilisateurs de Mustang Mach-E en Europe vont accélérer une transformation déjà entamée : plus de 6 millions de véhicules Ford en circulation dans le monde sont dotés d'une connectivité (modem 4G) intégrée. Ces véhicules identifient les préférences des utilisateurs et les problèmes des véhicules.S'installer au volant d'un véhicule mis à jour automatiquement et toujours plus avancé technologiquement va bientôt devenir une réalité pour les utilisateurs de la Ford Mustang Mach-E.Avec “Ford Power-Up", Ford va apporter de façon récurrente des améliorations aux véhicules connectés Uneet uneconstituent la base des mises à jour logicielles uniques de Ford Power-Up.Ces mises à jour sans fil, rapides et faciles,Les mises à jour sont capables desur les modèles haut de gamme Ford).Les mises à jour peuvent contribuer àetLa majorité des mises à jour logicielles Ford Power-Up sontpour les utilisateurs, grâce à une plate-forme technologique qui installe la plupart des nouveaux logiciels en arrière-plan.De nombreuses mises à jour ne nécessitent, grâce à l'interface Sync 4 qui maintient le logiciel en fonctionnement jusqu'à ce que la nouvelle version soit prête à être utilisée.Pour les mises à jour qui nécessitent un redémarrage du véhicule, Ford invite les utilisateurs à les programmer à des moments opportuns, comme la nuit.Contrairement aux mises à jour pour des appareils tels que les ordinateurs portables, qui semblent souvent arriver à des moments inopportuns, les utilisateurs de véhicules Ford peuvent ne même pas remarquer que l'installation a eu lieu avant de démarrer leur véhicule.Les premières mises jour logicielles automatiques Ford Power-Up arriveront au cours des prochaines semaines sur la Ford Mustang Mach-E avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations du système Sync 4A.Les améliorations portent sur la navigation, la compatibilité avec Apple CarPlay et le manuel utilisateurs numérique.