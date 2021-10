Restez connecté sur l’actualité automobile

Le prototype de pneu-concept Eagle 360 de Goodyear est un pneu sphérique sans air.



Sans entretien, le prototype Eagle 360 est sans surveillance de pression ni risque de crevaison.



Grâce à sa forme sphérique, le pneu prototype multi-orientation Goodyear peut aller dans toutes les directions, offrant manœuvrabilité et confort des passagers. Le prototype de pneu-concept permet un déplacement en douceur en créant un mouvement latéral fluide.



Avec quatre fois la surface de bande de roulement d'un pneu standard, le prototype de pneu-concept Eagle 360 s'userait quatre fois moins vite qu'un pneu traditionnel. Le pneu longue durée entraînerait un remplacement de pneu moins fréquent.



En utilisant une structure interne rigide et un mélange de gomme à faible résistance au roulement, le prototype Eagle 360 est conçu pour avoir une faible déflexion au point de contact avec la route. Cette caractéristique peut contribuer à réduire les pertes d'énergie et la résistance au roulement. Potentiellement, cette caractéristique pourrait contribuer à étendre l'autonomie de la batterie d'un



Les rainures hexagonales du prototype Eagle 360 ont été conçues pour offrir une adhérence constante indépendamment de la direction de déplacement.



Goodyear a présenté pour la première fois son pneu-concept Eagle 360 au salon international de l'



Un prototype personnalisé de pneu-concept sphérique Goodyear Eagle 360 de 2021 est présent sur le



Hans Vrijsen, directeur général de l'équipement d'origine de Goodyear, explique : "Sa forme sphérique rend le prototype de l'Eagle 360 compact, agile et manœuvrable, idéal pour les solutions de mobilité urbaine autonome de demain."



