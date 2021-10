Restez connecté sur l’actualité automobile

Projet de recherche et d'innovation phare en Europe, le projet de conduite automatisée L3Pilot a testé la viabilité des fonctions de



L'engagement dans ce projet européen de quatre ans a permis de collecter et valider les données de conduite automatisée permettant d'effectuer des tests exhaustifs des fonctions techniques autonomes de niveau 3.



Le projet technologique de quatre années a impliqué un écosystème global de 34 fournisseurs, instituts de recherche, autorités



L'équipe de recherche et technologies avancées de Stellantis a dirigé les phases de roulage. Stellantis a déployé une flotte de seize prototypes dans de multiples scénarios et situations de conduite, exposés à des conditions variables dans plusieurs pays européens, afin de collecter des données, détecter des scénarios et évaluer tous les aspects de ces roulages pour répondre aux questions clés de la commercialisation de ces systèmes.



Le projet européen a impliqué un total de :



70 véhicules équipés de fonctions de conduite autonome dans 14 sites pilotes et 7 pays

750 professionnels de la conduite, experts en systèmes autonomes de niveau 3, que ce soit en tant que conducteurs ou passagers

400 000 km parcourus sur autoroute, la moitié en mode automatisé et l'autre moitié en tant que base de référence

24 000 km parcourus en ville, 22 200 km en mode automatisé et 1 800 km en tant que base de référence



Avec un système automatisé de niveau 3, le conducteur n'a plus besoin de surveiller en permanence la conduite mais il doit reprendre le contrôle lorsque le système le lui demande.



Le projet L3Pilot s'est concentré sur les tests et la validation de la conduite autonome comme moyen de transport sûr et efficace dans des conditions réelles de circulation.



Au-delà des aspects techniques, le projet L3Pilot a également permis d'évaluer les comportements de conduite, l'acceptation par les utilisateurs et l'impact sur le trafic et la sécurité.



La phase de roulage a couvert un large éventail de situations de conduite, incluant le stationnement, le changement de voies sur autoroute, le franchissement d'intersection en ville ou la conduite en embouteillage.



Elle a notamment permis de tester les fonctions de conduite autonome de niveau 3 suivantes :



Motorway Chauffeur : conduite à grande vitesse et changement de voies automatisé

Traffic Jam Chauffeur : conduite à faible vitesse en embouteillage

Remote Parking : stationnement en créneau ou en bataille

Home Zone : mémoire du trajet pour les manœuvres répétitives afin d'entrer et sortir des places de stationnement



Les retours d'expérience de tous les partenaires permettront de définir les exigences requises du système et de mettre en place un code commun de bonnes pratiques.



Le projet L3Pilot a joué un rôle essentiel dans le test des fonctions de conduite autonome, l'analyse des



S'appuyant sur les résultats du projet L3Pilot, le projet Hi-Drive cofinancé par l'Union européenne Hi-Drive permettra, au cours des quatre prochaines années (2021-2025), de répondre à un certain nombre de défis clés liés au déploiement de niveaux plus élevés de conduite automatisée.

