Restez connecté sur l’actualité automobile

De plus en plus interactives et connectées, les mettent désormais à jour à distance.



Aujourd'hui, une simple pression sur l'écran multimédia du



La technologie de la mise à jour dans l'air, venue des smartphones, est désormais de plus en plus incontournable dans les voitures interactives et connectées.



Toujours plus connectées, les voitures modernes gagnent en connectivité à chaque génération.



Comme celui des smartphones, le système d'exploitation du véhicule connecté peut recevoir des mises à jour régulières.



Celles-ci consistent aujourd'hui en des correctifs et des améliorations pour le système multimédia embarqué et de nouvelles fonctions pour le véhicule.



Le Fota (Firmware over the air) permet aux véhicules de se mettre à jour à distance via le système multimédia.



La technologie permet d'amener des mises à jour et des corrections sur les logiciels embarqués dans le véhicule.



La technologie Fota rend plus simple l'amélioration du système embarqué et l'application des correctifs.



Elle permet de maintenir au maximum le niveau de sécurité du véhicule.



Elle évite au conducteur d'avoir à se déplacer en atelier puisque tout se fait à distance. Cela représente un gain de temps évident ainsi qu'un gage de sérénité pour le propriétaire du véhicule.



Pour le constructeur “cette technologie permet aujourd'hui d'atteindre 85 à 90% de mises à jour sur les véhicules contre, au mieux, 60% en concession”.



Cette technologie est ultra discrète, voire même, totalement invisible.



Les mises à jour en Fota s'effectuent par la voie des airs, via le réseau téléphonique GSM.



La “le client reçoit un message sur l'écran multimédia lorsqu'il coupe le contact de son véhicule. Il n'a qu'à accepter et la mise à jour peut se faire alors qu'il n'est plus dans le véhicule”, explique le chef de projet Fota de Renault. Cela ne nécessite donc aucune véritable action de la part du conducteur, sauf pour accorder un consentement donnant lieu dans certains cas à l'immobilisation du véhicule pendant quelques minutes.



“Un des points très importants de cette mise à jour à distance est la sécurité” ajoute le chef de projet Fota de Renault. “C'est un canal qui doit être protégé pour éviter tout piratage de donnée” ou prise de contrôle du véhicule. Le système de mise à jour via la technologie Fota accorde par ailleurs une grande importance au respect de la vie privée du propriétaire du véhicule Renault. Il respecte évidemment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Cela signifie que les informations collectées par la voiture sont quoi qu'il arrive toujours anonymes. Le conducteur n'a jamais l'obligation de s'authentifier.



Les mises à jour Fota reçues par un véhicule couvrent un large champ d'applications. Côté multimédia, elles peuvent faire apparaître du contenu nouveau et des applications supplémentaires, ou rendre plus ergonomique l'interface de navigation. Côté sécurité, les



Les mises à jour ajoutent aussi de nouvelles fonctions au véhicule. C'est le cas avec le service Remote Charge status and scheduling de Renault qui permet de localiser les bornes de recharge disponibles à proximité du véhicule, la recherche automatique des bornes de recharge électrique sur un long trajet, la personnalisation des modes Multi-Sense, le paramétrage de l'ambiance lumineuse du véhicule, la configuration des raccourcis pour le téléphone, l'ouverture du véhicule à distance avec son smartphone et de nouvelles fonctions Wi-Fi.



A l'avenir, les possibilités de mises à jour à bord devraient se multiplier. Les véhicule pourront recevoir de nouvelles fonctions en cours de vie, que ce soit pour les aides à la conduite ou la vie à bord.



Les mises à jour Fota pourraient permettre un jour d'améliorer l'autonomie des batteries des



L'aboutissement de la technologie Fota pourait être l'avènement de la voiture proactive baptisée upgradable.



La voiture pourrait faire des suggestions de mises à jour à leurs utilisateurs en fonction des préférences et habitudes du conducteur.



A l'horizon 2024, une nouvelle règlementation européenne entrera en vigueur. Elle imposera aux constructeurs de rendre fiable la technologie de mise à jour à distance.



