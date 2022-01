Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos Développée en collaboration avec E Ink, la BMW iX Flow dispose d'une surface de carrosserie changeant réellement de couleur grâce à la technologie électrophorétique.



La digitalisation permet une expérience utilisateur caractérisée par la personnalisation et les émotions dans l'habitacle.



Les ‘My Modes' BMW permettent au conducteur d'adapter entièrement l'atmosphère de l'habitacle à son humeur personnelle et à l'expérience de conduite qu'il souhaite.



Avec la BMW iX Flow développée avec E Ink, le constructeur digitalisation pour adapter l'extérieur d'un véhicule à différentes situations et souhaits individuels.



La surface de la BMW iX Flow peut faire varier sa teinte à la demande du conducteur grâce à la technologies E Ink.



Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW, Développement, explique : "À l'avenir, les expériences digitales ne se limiteront pas aux écrans. Il y aura de plus en plus de fusion entre le réel et le virtuel. Avec la BMW iX Flow, nous donnons vie à la carrosserie de la voiture".



Les changements de couleur sont rendus possibles par une enveloppe corporelle spécialement conçue pour épouser parfaitement les lignes du SAV électrique de BMW.



Lorsqu'elle est stimulée par des signaux électriques, la technologie électrophorétique amène différents pigments de couleur à la surface, ce qui fait que la surface de la carrosserie prend la teinte désirée.



Adrian van Hooydonk, directeur du design de BMW, ajoute: "La BMW iX Flow est un projet de recherche et de conception avancé, un excellent exemple de la pensée avant-gardiste qui fait la réputation de BMW."



La technologie E Ink ouvre de toutes nouvelles voies pour modifier l'apparence du véhicule en fonction des préférences esthétiques du conducteur, des conditions environnementales ou des exigences fonctionnelles.



Cette technologie recèle un potentiel de personnalisation sans précédent dans le domaine du design extérieur automobile.



La BMW iX Flow intégrant la technologie E Ink démontre ce potentiel de manière impressionnante.



BMW encourage le développement de cette technologie afin qu'une nouvelle forme de personnalisation puisse être expérimentée à l'extérieur et à l'intérieur des futurs modèles de série.



Aujourd'hui, la couleur choisie pour une voiture est une expression de la personnalité du conducteur.



Le choix de la teinte de carrosserie extérieure pour les modèles BMW actuels couvre déjà un large spectre de couleurs.



Ainsi, la préférence pour une apparence extérieure très expressive, extravagante ou sportive peut être prise en compte tout comme le souhait d'une apparence discrète, subtile ou élégante.



De nouvelles variantes sont ajoutées chaque année, qui reflètent les caractéristiques du modèle en question et permettent à la marque de continuer à créer des tendances dans le domaine du design extérieur automobile.



Les nouvelles technologies élargiront encore le champ des possibles en matière de teintes "Cela donne au conducteur la liberté d'exprimer extérieurement différentes facettes de sa personnalité ou même son plaisir du changement, et de redéfinir cela chaque fois qu'il s'assied dans sa voiture", explique Stella Clarke, chef de projet BMW iX Flow. "À l'instar de la mode ou des statuts sur les réseaux sociaux, la voiture devient alors l'expression de différentes humeurs et circonstances de la vie quotidienne."



Une teinte de carrosserie variable peut également contribuer au bien-être à l'intérieur et à la



Pour ce faire, on tient compte des différentes propriétés des couleurs claires et foncées en ce qui concerne la réflexion de la lumière du soleil et l'absorption de l'énergie thermique qui en découle.



Une surface blanche reflète beaucoup plus la lumière du soleil qu'une surface noire.



Par conséquent, le réchauffement de la voiture et de son habitacle dû à un fort ensoleillement et à des températures extérieures élevées peut être réduit en modifiant l'extérieur pour une couleur claire.



Par temps plus frais, un revêtement extérieur foncé aidera le véhicule à absorber sensiblement plus de chaleur du soleil.



Dans les deux cas, les changements sélectifs de couleur peuvent contribuer à réduire la quantité d'air frais et de chaleur nécessaire à la régulation thermique de la voiture.



Cela réduit la quantité d'énergie dont le système électrique du véhicule a besoin et, par conséquent, la



Dans une voiture 100% électrique, le changement de couleur en fonction de la météo peut également contribuer à augmenter l'autonomie.



Dans l'habitacle, la technologie pourrait, par exemple, empêcher le tableau de bord de trop chauffer lors d'une exposition prolongée aux rayons du soleil.



La technologie E Ink est efficiente sur le plan énergétique. Contrairement aux écrans ou aux projecteurs, la technologie électrophorétique ne nécessite aucune énergie pour maintenir constant l'état de la couleur choisie.



Le courant ne circule que pendant la courte phase de changement de couleur.



La coloration électrophorétique est basée sur une technologie développée par E Ink, connue pour les écrans utilisés par les liseuses.



Le revêtement de la surface de la BMW iX Flow utilisant la technologie E Ink contient plusieurs millions de microcapsules, d'un diamètre équivalent à l'épaisseur d'un cheveu humain.



Chacune de ces microcapsules contient des pigments blancs chargés négativement et des pigments noirs chargés positivement.



Selon le réglage choisi, la stimulation au moyen d'un champ électrique fait que les pigments blancs ou noirs s'accumulent à la surface de la microcapsule, donnant à la carrosserie de la voiture la teinte désirée.



L'obtention de cet effet sur la carrosserie d'un véhicule implique l'application de nombreux segments ePaper précisément ajustés. Des processus de conception générative sont mis en œuvre pour que les segments reflètent les courbes caractéristiques du véhicule et les variations d'ombre et de lumière qui en résultent.



Les algorithmes de conception générative permettent la souplesse et la flexibilité nécessaires pour adapter exactement l'ePaper aux lignes du véhicule.



Les technologies de découpe laser garantissent une grande précision dans la création de chaque segment.



Après l'application des segments et la connexion de l'alimentation pour la stimulation du champ électrique, l'ensemble du corps est chauffé et scellé pour garantir une reproduction optimale et uniforme des couleurs lors de chaque changement de couleur.

