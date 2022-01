Restez connecté sur l’actualité automobile

1 659 004 voitures particulires neuves ont t immatricules en France au cours de l'anne 2021.



Compar 2020 (1 650 118 vhicules), les immatriculations de vhicules particuliers neufs sont en hausse de 0,5% en 2021.



Compar 2019 (2 214 279 vhicules), les immatriculations de vhicules particuliers neufs sont en baisse de 25,5% en 2021.



Les petites voitures reprsentent l'essentiel des ventes automobiles enregistres en 2021 en France.



Le march automobile franais s'est concentr prs de 57% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines.



Cette structure du march est spcifique la France et aux marchs automobiles de pays mergents en phase de dveloppement conomique.



On retrouve sur le podium des vhicules les plus vendus en France en 2021, la Peugeot 208 (88 013 voitures), la Renault Clio (85 247 voitures) et le Peugeot 2008 (75 477 vhicules).



Le march franais par catgorie:



Economique et infrieure: 57%

Moyenne infrieure: 24%

Moyenne suprieure: 12%

Suprieure: 7%



Le march franais par carrosserie:



Berline: 49%

Tout-terrain/chemin: 43%

Monospace compact: 2%

Break: 3%

Minispace/Combispace: 1%

Coup/cabriolet: 1%

Monospace: 0%



Sous l'effet des mesures prises par les politiques (annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent dconnect de certaines ralits scientifiques, normes d'homologation svrises, etc...), le poids du diesel en France continue de baisser 21,10% en 2020 (pour 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).



Les cent modles particuliers les plus vendus en France en 2021:





Classement

Modles Immatriculations Part de march (%) 1

Peugeot 208 88 013 5,3%

2

Renault Clio 85 247 5,1%

3

Peugeot 2008 75 477 4,5% 4

Dacia Sandero 73 740 4,4% 5

Citron C3 65 365 3,9%

6

Renault Captur 54 597 3,3%

7

Peugeot 3008 50 399 3,0% 8

Toyota Yaris 32 299 1,9%

9

Dacia Duster 31 058 1,9%

10

Renault Twingo 29 111 1,8%

11

Renault Mgane 27 952 1,7% 12

Citron C3 Aircross 26 666 1,6% 13

Fiat 500 25 042 1,5% 14

Tesla Model 3 24 911 1,5% 15

Volkswagen Polo 23 882 1,4%

16

Renault Zoe 23 573 1,4%

17

Citron C5 Aircross 21 907 1,3%

18

Peugeot 5008 21 478 1,3% 19

Citron C4 19 783 1,2%

20

Volkswagen T-Roc 18 145 1,1% 21

Renault Arkana 17 977 1,1%

22

Hyundai Tucson17 755 1,1%

23

Peugeot 308 17 436 1,1% 24

Toyota Corolla 16 872 1,0%

25

Ford Puma 16 176 1,0% 26

Mini 16 040 1,0%

27

Opel Corsa 15 869 1,0%

28

Toyota C-HR 14 565 0,9% 29

Volkswagen T-Cross 13 946 0,8%

30

Mercedes Classe A 13 873 0,8%

31

Volkswagen Golf 13 870 0,8%

32

Toyota Aygo 13 724 0,8% 33

Peugeot 108 12 939 0,8%

34

Volkswagen Tiguan 12 804 0,8% 35

DS DS 7 Crossback 12 018 0,7%

36

Dacia Spring 11 386 0,7% 37

Renault Kadjar 11 338 0,7%

38

Suzuki Swift 11 300 0,7%

39

Hyundai Kona 10 997 0,7%

40

BMW Srie1 10 123 0,6% 41

Citron C1 10 061 0,6%

42

Toyota RAV4 9 978 0,6%

43

Nissan Juke 9 740 0,6% 44

Kia Niro 9 487 0,6%

45

DS DS 3 Crossback 9 266 0,6%

46

Seat Ibiza 9 173 0,6%

47

Ford Fiesta 8 690 0,5%

48

Peugeot 508 8 507 0,5% 49

BMW X1 8 425 0,5%

50

Ford Kuga 8 407 0,5% 51

Audi A3 8 367 0,5% 52

Volvo XC40 8 324 0,5%

53

Audi A1 Sportback 8 229 0,5%

54

Mini Countryman 7 415 0,4% 55

Citron C4 Space Tourer 7 287 0,4% 56

Mercedes GLA 7 125 0,4% 57

Opel Crossland 6 810 0,4% 58

Seat Arona 6 784 0,4%

59

Skoda Kamiq 6 445 0,4%

60

Audi Q2 6 269 0,4%

61

Kia Sportage 6 236 0,4%

62

Nissan Micra 6 170 0,4% 63

Kia Picanto 6 062 0,4% 64

Opel Mokka 5 951 0,4%

65

Fiat 500X 5 946 0,4%

66

Skoda Octavia 5 892 0,4% 67

Volkswagen ID.3 5 860 0,4% 68

Kia Stonic 5 640 0,3%

69

Citron Berlingo 5 545 0,3%

70

Renault Grand Scenic 5 526 0,3% 71

Audi Q3 5 526 0,3%

72

Hyundai I20 5 498 0,3% 73

Kia Rio 5 454 0,3%

74

Audi Q3 Sportback 5 416 0,3%

75

BMW X3 5 241 0,3%

76

Jeep Renegade 5 222 0,3% 77

Volvo XC60 5 216 0,3%

78

Dacia Lodgy 5 110 0,3% 79

Toyota Yaris Cross 5 088 0,3%

80

Peugeot Rifter 4 909 0,3%

81

BMW Srie 3 4 871 0,3%

82

Renault Scenic 4 856 0,3% 83

Ford Focus 4 714 0,3%

84

Skoda Fabia 4 697 0,3% 85

Mercedes GLC 4 649 0,3% 86

Fiat Panda 4 560 0,3% 87

Seat Ateca 4 554 0,3% 88

Suzuki Ignis 4 493 0,3% 89

Jeep Compass 4 457 0,3% 90

Skoda Karoq 4 416 0,3%

91

Opel Grandland 4 345 0,3% 92

Suzuki Vitara 4 264 0,3%

93

Seat Leon 4 247 0,3% 94

BMW X2 4 086 0,2%

95

Peugeot 308 4 078 0,2%

96

Kia XCeed 4 007 0,2% 97

Fiat Tipo 4 004 0,2%

98 Mercedes CLA 3 682 0,2% 99

Mercedes GLB 3 668 0,2% 100

Mercedes Classe B 3 668 0,2%



Source : CCFA/AAA Data

