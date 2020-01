Restez connecté sur l’actualité automobile

Chaque année, des millions de tonnes d'ivraies (l'enveloppe qui protège le grain) de café se détachent naturellement pendant le processus de torréfaction.



Ford et McDonald's ont constaté que cette partie du café pouvait être transformée en un matériau durable pour renforcer certaines pièces de véhicules.



En chauffant cette enveloppe à haute température, combiné à une faible teneur en oxygène, en la mélangeant avec du plastique et d'autres additifs (recyclés et renouvelables) et en la transformant en granulés, le matériau peut être façonné sous différentes formes.



Le composite ivraie va être utilisé pour concevoir des pièces de véhicules telles que les logements de phares, des composants intérieurs et sous le capot.



Les composants résultants seront environ 20% plus légers et nécessiteront jusqu'à 25% d'énergie en moins lors du processus de moulage.



Les ingénieurs Ford travaillent pour utiliser des plastiques recyclés et renouvelables dans les véhicules du monde entier.



D'après les ingénieurs Ford, les propriétés thermiques du composant sont meilleures que celles du matériau utilisé actuellement.

