Restez connecté sur l’actualité automobile

La hybride rechargeable PHEV eHybrid.



La berline moteur électrique à un bloc essence 1.4 TSI, une batterie lithium-ion de 13 kWh et une transmission DSG à six rapports.



La motorisation hybride rechargeable de la compacte espagnole délivre une puissance de 150 kW/204 ch.



La version hybride rechargeable de la Seat Leon permet d'utiliser uniquement le mode électrique.



La Seat Leon de quatrième génération dispose d'une autonomie allant jusqu'à 60 km (sur la base du cycle WLTP) grâce à l'énergie stockée dans la batterie du véhicule.



Cette autonomie en mode électrique permet de circuler dans les zones urbaines où les réglementations sur la qualité de l'air sont plus strictes.



La Seat Leon adopte une motorisationLa berline compacte Seat Leon hybride rechargeable PHEV eHybrid associe unà un, uneet uneà six rapports.La motorisation hybride rechargeable de la compacte espagnole délivre une puissance deLa version hybride rechargeable de la Seat Leon permet d'utiliser uniquement le mode électrique.La Seat Leon de quatrième génération dispose d'une(sur la base du cycle WLTP) grâce à l'énergie stockée dans la batterie du véhicule.Cette autonomie en mode électrique permet de circuler dans les zones urbaines où les réglementations sur la qualité de l'air sont plus strictes.