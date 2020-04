Restez connecté sur l’actualité automobile

La Seat Leon Sportstourer de quatrième génération adopte un moteur 1.5 litre TGI fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNV).



Il s'agit du même gaz naturel que celui utilisé pour se chauffer ou cuisiner mais valorisé en carburant.



Basé sur le moteur essence TSI de 1.5 litre de cylindrée, le moteur 1.5 litre TGI à injection directe et quatre cylindres turbocompressés intègre un système de



Les composants à l'intérieur du moteur 1.5 litre TGI ont été repensés pour répondre aux exigences de l'alimentation au GNV (gaz naturel véhicules).



Les pistons recouverts de chrome-nickel intègrent des segments modifiés pour utiliser du gaz.



Les sièges de soupape renforcés augmentent la résistance à l'usure.



Les soupapes relevées améliorent la circulation du gaz vers l'intérieur de la chambre.



À cela s'ajoutent un goulot de remplissage à côté de celui qui est dédié à l'essence, des conduites de gaz en acier inoxydable, des capteurs de pression de gaz et un régulateur électronique de pression qui commande la distribution du gaz naturel comprimé au moteur TGI.



La Leon 130 ch à 5 000 tr/min et 200 Nm de couple entre 1 400 tr/min et 4 000 tr/min.



Elle peut être associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou une boîte à double embrayage à sept rapports.



Le véhicule dispose de trois réservoirs GNV d'une capacité nette totale de 17,3 kg.



Les réservoirs de gaz naturel comprimé sont capables de résister à une pression de 600 bars.



L'intégration de trois réservoirs de gaz naturel comprimé (dont deux bénéficient d'une construction légère en fibre de carbone composite avancée) situés sous un plancher arrière spécifique permet une autonomie en GNV jusqu'à 440 km avec un plein sans compromettre les aspects pratiques et la maniabilité.



Si les réservoirs GNV sont totalement vides, le moteur TGI peut être automatiquement alimenter à l'essence jusqu'au prochain plein à une station-service GNV.



La Leon Sportstourer TGI n'utilise de l'essence comme carburant alternatif que lorsque les réservoirs de GNV sont vides.



Lorsque le réservoir de gaz est vide, le passage à l'essence est fluide. Un témoin lumineux s'affiche sur le tableau de bord.



C'est le seul élément qui indique au conducteur qu'il utilise de l'essence plutôt que du gaz naturel comprimé.



Grâce au passage automatique à l'essence, l'autonomie est étendue de 150 km supplémentaires.



Une fois arrivé à la station-service, faire le plein de gaz GNV est aussi simple qu'avec n'importe quel Leon Sportstourer à moteur thermique.



La Leon Sportstourer TGI profite de l'efficacité du GNV par rapport aux autres carburants : l'énergie générée par 1 kg de GNV équivaut à 2 litres de GPL, 1,3 litre de diesel et 1,5 litre d'essence.



Le véhicule démarre à l'aide du moteur à essence lorsque la température extérieure descend en dessous de -10°C ce qui permet de traiter la question du démarrage du GNV lorsque les températures sont très froides. Un processus de chauffage des injecteurs de gaz s'opère au démarrage avant l'activation automatique du circuit GNV lorsque les conditions le permettent.



L'utilisation du GNV permet de réduire les



La Leon Sportstourer TGI bénéficie ainsi d'un carburant plus propre et plus abordable.



Les véhicules roulant au gaz naturel comprimé ne sont pas soumis à l'interdiction de stationnement dans des parkings souterrains car l'



La Leon Sportstourer TGI est fabriquée dans les installations de Seat à Martorell.

