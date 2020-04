Restez connecté sur l’actualité automobile

Le Mercedes-Benz GLE Coupé 350 de 4MATIC hybride rechargeable diesel délivre une puissance combinée de 320 ch (235 kW) et un couple combiné de 700 Nm.



Le moteur 2.0 litres quatre cylindres diesel débite 194 ch à 3 800 tr/min (soit un couple de 400 Nm entre 1 600 et 2 800 tr/min) alors que la puissance nominale du moteur électrique atteint 100 kW (soit un couple nominal de 440 Nm).



La récupération d'énergie sur les quatre roues offre un couple de récupération maximum de 1 800 Nm.



Dans le mode récupération d'énergie sur les quatre roues, l'accélérateur suffit à contrôler la plupart des situations de conduite.



Le grand



Le SUV Coupé hybride rechargeable diesel Mercedes bénéficie d'une transmission intégrale entièrement variable (Torque on Demand).



Les spoilers optimisés, les passages de roues et les jantes aérodynamiques spéciales contribuent à une meilleure résistance à l'air du



Grâce à une batterie d'une capacité de 31,2 kWh, le 106 kilomètres selon la norme NEDC en mode électrique avec une conduite appropriée (soit une autonomie comprise entre 90 et 99 kilomètres sur la base de la norme WLTP).



La vitesse maximale sous tension électrique s'élève à 160 km/h.



D'un poids à vide de 2 690 kg, le GLE Coupé 350 de 4MATIC atteint une vitesse de pointe de 210 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.



L'essieu arrière modifié permet de loger la batterie tout en bénéficiant d'un coffre de 655 litres extensible à 1 710 litres.



Le SUV Coupé hybride rechargeable diesel Mercedes est doté d'une prise de charge combinée permettant une recharge en courant alternatif/CA et continu/CC.



Le système de charge est situé dans la paroi latérale gauche, symétrique à la trappe de carburant sur le côté droit du véhicule.



Le chargeur embarqué DC (charge DC, 60 kW) offre une capacité de charge de 7,4 kW.



Une batterie déchargée peut être entièrement rechargée en 1,5 heure sur un boîtier mural.



Il faut environ cinq heures sur une prise de courant domestique classique.



Sur les bornes de recharge rapides, la recharge de la batterie de 10 à 80% SoC prend une vingtaine de minutes.



Comptez environ 30 minutes pour une recharge complète de 10 à 100% SoC.



L'application Mercedes me Charge agrège plus de 300 opérateurs de recharge différents en Europe (villes, parkings, autoroutes, centres commerciaux, etc.).



Le système Mercedes me Charge permet d'accéder facilement aux bornes de recharge par le biais de la carte de recharge Mercedes me, l'application Mercedes me, ou directement depuis la



Le GLE Coupé hybride rechargeable diesel 350 de 4MATIC dispose d'une capacité de remorquage allant jusqu'à 3 500 kg.

