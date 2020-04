Restez connecté sur l’actualité automobile

De dimensions compactes, la borne de recharge rapide flexible peut être installée pratiquement n’importe lorsqu’aucune autre infrastructure de charge n’est disponible.



Une fois branchée sur le réseau basse tension, la borne de recharge rapide flexible devient un point de charge permanent sans coût et travail supplémentaires par rapport à une borne de recharge rapide fixe comparable.



Le bloc-batterie intégré peut stocker une réserve d’énergie, ce qui permet de le débrancher du réseau électrique.



Cela vise à alléger la tension qui pèse sur le réseau électrique aux heures de pointe.



La procédure qui consiste à alimenter la borne de recharge en électricité générée à partir de sources renouvelables pour la stocker temporairement favorise une mobilité neutre en carbone.



La borne de recharge rapide flexible est conçue pour pouvoir, à l’avenir, utiliser d’anciennes batteries de véhicules électriques comme accumulateurs d’énergie.



Grâce à la technologie de charge rapide, les véhicules électriques peuvent être chargés jusqu’à 150 kW.



La production devrait débuter dans le courant de l’année.



