Restez connecté sur l’actualité automobile

Pour l'industrie du pneumatique et ses clients (recyclage des pneus est un enjeu de taille.



Chaque année, environ 1 milliard de pneumatiques arrivent en fin de vie.



Le processus de pyrolyse consiste en une décomposition chimique d'un composé organique par forte augmentation de sa température. Elle permet d'en extraire des nouveaux produits non contenus initialement dans le composé organique.



Grâce à cette technologie de recyclage, les pneumatiques considérés comme usagés donnent naissance à de nouvelles matières premières de qualité.



La technologie, développée par la start-up suédoise de vingt personnes Enviro (créée en 2001), permet de modifier la composition chimique et la phase physique du matériau pneumatique au cours du processus de pyrolyse, tout en assurant une



Cette technologie permet d'obtenir des produits de haute qualité tels que du noir de carbone régénéré, de l'huile de pyrolyse, de l'acier ou encore du gaz, produits qui peuvent ensuite être réincorporés dans le circuit de production de différents secteurs industriels.

Pour l'industrie du pneumatique et ses clients ( automobile , moto, scooter, vélo, matériel agricole, transport, travaux publics, etc.), leest un enjeu de taille.Chaque année,arrivent en fin de vie.Leconsiste en unepar forte augmentation de sa température. Elle permet d'ennon contenus initialement dans le composé organique.Grâce à cette technologie de recyclage, les pneumatiques considérés comme usagés donnent naissance à deLa technologie, développée par la start-up suédoise de vingt personnes Enviro (créée en 2001), permet de modifier la composition chimique et la phase physique du matériau pneumatique au cours du processus de pyrolyse, tout en assurant une consommation d'énergie minimale.Cette technologie permet d'obtenir des produits de haute qualité tels que, produits qui peuvent ensuite être réincorporés dans le circuit de production de différents secteurs industriels.