Restez connecté sur l’actualité automobile

Lefonctionne comme uneLe robot chargeur Carl d'Aiways est capable d'Lorsqu'il stationne sur un parking public, le conducteur de véhicule électrique contacte le robot mobile et autonome de recharge rapide Aiways à l'aide d'une application sur smartphone.Grâce auxet à l', le robot mobile et autonome de recharge rapide identifie la voiture électrique , se rend jusqu'à la place de parking et administre automatiquement une charge rapide.La présence du conducteur n'est pas nécessaire. Le conducteur de véhicule électrique n'a n'y à attendre, ni à brancher le véhicule.Doté de, le robot mobile et autonome de recharge rapide Aiways peut recharger rapidement tout véhicule électrique présentant une norme de recharge reconnue.Il peut ainsi recharger la batterie d'un véhicule électrique àAiways pense que Carl représente une solution de recharge à la fois adaptable et économique pour les clients privés comme les entreprises, ainsi que pour les développeurs et les opérateurs d'infrastructures.Compatible avec toutes les voitures électriques aux normes de chargement mondialement reconnues, le robot chargeur Carl pourrait être utilisé dans les parkings publics.Les exploitants de parkings pourraient offrir une solution de charge pour véhicule électrique, sans avoir à allouer des places de stationnement dédiées ou à investir des infrastructures de recharges.Aiways estime que l'un des plus grands obstacles dans l'acquisition d'un véhicule électrique, pour de nombreuses personnes en Europe, est l'infrastructure publique de recharge, et qu'il existe un risque que la demande d'infrastructures de recharge électrique dépasse l'offre disponible.Une fois le véhicule garé sur un parking public, chez soi ou au travail, il suffit d'utiliser l'application dédiée sur son smartphone pour activer un robot Carl situé à proximité puis de laisser son véhicule électrique. Le robot va alors utiliser les données GPS pour localiser le véhicule dans sa zone de fonctionnement, avant de le brancher et de le recharger automatiquement. Une fois la recharge terminée, Carl passe au véhicule électrique suivant, ou retourne à sa base.