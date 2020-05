Restez connecté sur l’actualité automobile

La Audi A6 Avant est proposée en version



L'moteur essence TFSI turbocompressé à injection directe, un moteur électrique intégré à la transmission et une batterie au lithium-ion située sous le coffre.



Le système de transmission est conçu pour offrir une très bonne efficacité et des récupère jusqu'à 80 kW d'énergie. Le moteur électrique prend le contrôle lors des décélérations douces, qui représentent la majorité du trafic quotidien. Les freins de roues hydrauliques ne sont sollicités que lorsque le conducteur effectue un freinage moyen, soit une décélération de plus de 0,4 g.



La batterie au lithium-ion est composée de 104 cellules de type poche, réparties dans huit modules et stocke 14,1 kWh d'énergie sous une tension de 385 V. Le circuit de refroidissement de la batterie est intégré au circuit basse température, qui alimente le moteur électrique et le module électronique de puissance. Le module électronique de puissance transforme le courant continu de la batterie à haut voltage en courant triphasé pour le moteur électrique. Lors de la récupération d'énergie, il fait l'inverse.



La pompe à chaleur assure un réglage efficient de la température du véhicule et peut générer jusqu'à 3 kW d'énergie thermique à partir d'1 kW d'énergie électrique avec la chaleur résiduelle produite dans le véhicule.



Le bloc 2.0 TFSI débite une puissance de 252 ch (185 kW) et un couple de 370 Nm.



Le moteur électrique délivre 105 kW et un couple maximal de 350 Nm.



Le moteur électrique peut assister le moteur à combustion pendant l'accélération.



L'Audi A6 Avant plug-in hybrid 55 TFSI e quattro délivre une puissance combinée de 367 ch/270 kW et 500 Nm de couple maximum à 1 250 tr/min.



Présentant les caractéristiques d'un modèle sportif, l'Audi A6 Avant hybride rechargeable 55 TFSI e quattro bénéficie d'une suspension légèrement plus sportive et d'un moteur électrique avec suralimentation pour une conduite plus dynamique.



Une boîte S tronic à 7 rapports transfère les couples vers une transmission quattro avec technologie ultra et la transmission à double embrayage est intégrée au moteur électrique.



L'Audi A6 Avant hybride rechargeable revendique d'excellentes performances dès le démarrage et une accélération puissante.



La gestion hybride sélectionne automatiquement la meilleure stratégie. Le démarrage est réalisé de façon électrique en mode « EV », puis le moteur à combustion est allumé en fonction de la situation.



Le modèle hybride rechargeable est doté de trois modes de conduite: « EV », qui donne la priorité à l'électrique, «



En mode « Auto », le



En mode « Hold », le système contrôle le motopropulseur pour que le niveau de charge de la batterie soit maintenu.



L'A6 Avant PHEV atteint une vitesse maximale sur circuit fermé de 250 km/h et accélère de zéro à 100 km/h en 5,7 secondes.



En mode électrique, l'A6 Avant PHEV atteint une vitesse pouvant atteindre 135 km/h.



L'Audi A6 Avant PHEV affiche une autonomie électrique de 51 km selon la norme WLTP.



Le predictive efficiency assistant contribue à augmenter l'autonomie électrique. La gestion intelligente de la transmission intègre le profil de l'itinéraire dans le contrôle du motopropulseur. Le système de fonctionnement prédictif prend en compte les données de navigation pendant le guidage actif, les informations du predictive efficiency assist et le système de capteurs du véhicule. À l'aide de ces informations, il planifie grossièrement l'itinéraire complet et plus précisément les prochains kilomètres. Le système sait identifier les situations dans lesquelles le conducteur doit lever le pied de l'accélérateur. Le conducteur reçoit un signal visuel correspondant à l'écran, ainsi qu'une réaction haptique via la pédale d'accélérateur active. Dans le même temps, la récupération anticipée est initiée.



Le conducteur peut sélectionner le mode de conduite (« confort », « efficience », « auto » et « dynamique ») en utilisant les boutons du système de sélection du mode de conduite Audi drive select.



Le mode de conduite sélectionné définit la configuration de la transmission, de la suspension et de la direction. La configuration détermine les paliers à partir desquels les transmissions fonctionnent ensemble, le moteur électrique offre une suralimentation et le couple change lors de l'accélération.



En mode « dynamique », le moteur électrique soutient le moteur à combustion de façon plus intensive avec ses performances de suralimentation électrique pour une conduite dynamique optimale.



La pédale d'accélération active avec point de pression variable pour une conduite en mode tout électrique rend la conduite très efficiente grâce à son retour haptique. Lorsque le conducteur retire son pied de l'accélérateur, le véhicule glisse librement en mode automatique D et dans les profils Audi drive select « auto » et « efficience » (en dessous de 160 km/h), dans lesquels le moteur à combustion et le moteur électrique sont découplés et éteints. Dans le mode S et dans le profil « dynamique », le moteur électrique reste actif en mode décélération et convertit l'énergie cinétique en énergie électrique.



L'Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro affiche des émissions de CO2 comprises entre 48 et 44 g/km.



La consommation de carburant est comprise entre 2,1 et 1,9 litre aux 100 km, alors que la consommation électrique se situe dans une fourchette allant de 18.1 à 17.6 kWh aux 100 km.



Le système de charge standard de l'Audi A6 hybride rechargeable comprend des câbles pour les prises domestiques et rapides.



En option, Audi fournit une fixation (« clip de charge ») et un câble mode 3 pour les stations de charge publiques.



Avec un connecteur de charge d'une capacité de 7.4 kW, la charge complète de la batterie de l'Audi A6 hybride prend deux heures et demie.



Le service de charge Audi e-tron Charging Service permet d'utiliser des stations publiques de charge d'Europe. Audi recense plus de 140 000 stations de recharge publiques dans 24 pays Européens.



L'application myAudi permet de contrôler le niveau de batterie et l'autonomie de son véhicule à distance, lancer le processus de charge et le programmateur de charge, et consulter les statistiques de charge et de consommation.



L'application myAudi permet également de prérégler la température avant le démarrage.



L'Audi A6 Avant hybride rechargeable sera commercialisée dans le courant de l'année 2020.

