Restez connecté sur l’actualité automobile

Le bloc hybride de la Honda Jazz utilise un moteur à combustion interne allié à un système de récupération d'énergie.



Le recycle l'énergie produite par les freins et l'exploite pour recharger la batterie et renforcer la puissance du moteur.



Le système hybride e:HEV vise à offrir au conducteur le meilleur rapport possible entre puissance et efficacité, dans tout mode de conduite requis. Le système e:HEV a été conçu pour offrir une



Le système hybride e:HEV est composé de deux moteurs électriques compacts à énergie dense reliés à un moteur essence DOHC i-VTEC 1.5-litre, une batterie lithium-ion et une transmission à pignon unique au moyen d'une unité de gestion de l'énergie intelligente.



La transmission e-CVT (Electronically Controlled Continuously Variable Transmission) avec un rapport de transmission fixe établit un lien direct entre les composants mobiles.



Le transfert du couple est ainsi plus homogène et la sensation est linéaire en accélération dans tous les modes de conduite.



La configuration hybride e:HEV sélectionne automatiquement l'un des trois modes de conduite interchangeables : électrique, hybride ou thermique.



En mode électrique, la batterie lithium-ion alimente directement le moteur de propulsion électrique.



En mode hybride, le moteur thermique alimente le moteur générateur d'électricité qui alimente le moteur de propulsion électrique.



En mode thermique, le moteur essence est directement relié aux roues via un embrayage de verrouillage et la force motrice est directement transmise du moteur aux roues.



En



Pour la conduite à grande vitesse sur autoroute, le mode thermique est activé, complété par un « boost » à la demande du moteur de propulsion électrique pour les accélérations rapides.



En mode hybride, le surplus d'énergie généré par le moteur essence peut être détourné pour recharger la batterie via le moteur générateur.



Le mode électrique est enclenché lors des décélérations de la

