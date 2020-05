Restez connecté sur l’actualité automobile

Une étude indépendante (à la demande de



Une étude indépendante (à la demande de Lexus ) conduite par le Professeur Jean-Pierre Ponssard de l'école Polytechnique et le Professeur Yannick Perez de l'école Centrale Supélec a testé début mars 2020 (avant le confinement) le mode « zéro émission » des Lexus UX Hybride et ES Hybride en conditions réelles.106 tests routiers de 33 kilomètres ont été menés sur un parcours en Ile de France, selon trois types de trajets : urbain, péri-urbain et autoroute.Les 33 kilomètres mélangent des zones urbaines (Antony), péri-urbaines (de Palaiseau à Antony) et d'autoroute « urbaine » (via l'A86 et la N118) dans le secteur sud de la banlieue de Paris.Les tests routiers ont eu lieu à différentes heures de la journée avec six Lexus (3 Lexus UX 250h et 3 Lexus ES 300h) qui ont ainsi parcouru plus de 3 540 kilomètres. Tous les parcours ont été effectués pendant des jours de semaine.L'étude démontre que, sur la totalité du trajet, une Lexus UX hybride roule en mode tout électrique (donc sans émission locale) 63,4 % du temps et 45,9 % de la distance.Si l'on considère uniquement le mode accélération, c'est-à-dire les phases où la puissance motrice est transmise aux roues (donc à l'exclusion des phases d'arrêt et de décélération) et qui correspondent aux plus fortes émissions de CO2 pour un véhicule thermique, les Lexus fonctionnent en mode zéro émission 40,8 % du temps et 25,4 % de la distance de parcours.Sur un parcours exclusivement urbain, les résultats démontrent un fonctionnement en mode tout électrique à 85,5 % du temps et 74,5 % de la distance de parcours.