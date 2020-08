Restez connecté sur l’actualité automobile

Face à des inquiétudes croissantes concernant la qualité de l'air, Hyundai investit dans les technologies de climatisation pour assainir l'air des véhicules.



L'indicateur de poussières fines fait partie des trois technologies de climatisation (le système "After-Blow", le mode "Multi-Air" et l'indicateur de poussières fines) développées par Hyundai pour contrôler la qualité de l'air à bord des véhicules.



L'indicateur de poussières fines mesure l'air à l'intérieur du véhicule en temps réel et fournit des informations numérisées, permettant au conducteur de contrôler la qualité de l'air.



L'indicateur affiche le niveau de concentration et de pollution aux particules fines (PM 2,5) à bord du véhicule à l'aide de nombres entiers et de couleurs pour garantir une meilleure visibilité au conducteur: bleu entre 0 et 15 μg/m3, vert entre 16 et 35 μg/m3, orange entre 36 et 75 μg/m3 et rouge à partir de 76 μg/m3.



Si le niveau de particules fines est supérieur à 36 μg/m3 alors que la fonction est activée, le mode de purification de l'air entre en fonction afin de nettoyer l'air présent dans le véhicule.



Le système de purification de l'air règle automatiquement le volume d'air entre 3 et 8, passe en mode de recirculation de l'air et active le système de climatisation pour réduire l'humidité intérieure.



Si la qualité de l'air ne s'améliore pas en mode de purification de l'air, la technologie rappele au conducteur de remplacer les filtres du système de climatisation ou de nettoyer les sièges et les tapis de sol contaminés.



Cette technologie sera adoptée sur certains modèles en Corée, puis étendues aux futurs





