Restez connecté sur l’actualité automobile

Trois Hyundai Kona electric de sérieLes trois véhicules électriques Hyundai ont réalisé ces records d'autonomie, système d'infodivertissement éteint, sans climatisation et sans l'intervention d' équipements d' aides à la conduite , exception faite du régulateur de vitesse.L'énergie disponible a été exclusivement utilisée pour la propulsion du véhicule. Seuls les feux de jour sont restés allumés dans un souci de respect des règles de circulation routière Les véhicules étaient équipés de pneus Nexen Nfera SU1 standard à faible résistance au roulement de dimensions 215/55R17.Le périple a duréLes véhicules électriques ont parcouru cette distance de plus de 1 000 kilomètres à uneCettecorresponddans les zones résidentielles.Cette faible vitesse,et l'qui se sont succédés durant trois jours, connue sous le nom « d'hypermiling », expliquent que les trois véhicules électriques Hyundai se soient arrêtés après exactement 1 018.7, 1 024.1 et 1 026.0 kilomètres, une fois leur batterie déchargée. Lorsque le pourcentage de charge de la batterie est nul, le véhicule électrique Hyundai continue d'avancer sur plusieurs centaines de mètres, puis finit par s'arrêter, le moteur n'étant plus alimenté en énergie. Le conducteur ressent une petite secousse, en raison de l'activation automatique du frein de stationnement électrique.Le Hyundai Kona electric 150 kW/204 ch est doté d'une autonomie de 484 kilomètres selon la norme WLTP.Par rapport à la capacité de la batterie de 64 kWh, les valeurs de consommation d'énergie individuelles des trois véhicules électriques (6.28, 6.25 et 6.24 kWh/100 km) constituent chacune un autre record, puisqu'elles se situent bien en deçà de la consommation standard de 14.7 kWh/100 km, déterminée par la norme WLTP.Les records de consommations ont étéLe soir précédant la tentative de record, les trois Kona electric ont fait l'objet d'une vérification et ont été pesés par les ingénieurs de Dekra. Les experts de Dekra ont comparé les totalisateurs kilométriques et scellé l'interface du système de diagnostic embarqué, ainsi que le volet de sécurité situé sous la planche de bord et le clapet de recharge intégré au bouclier avant afin d'éviter toute manipulation des résultats.