Restez connecté sur l’actualité automobile

La Volkswagen ID.3 électrique a parcouru le trajet Zwickau-Schaffhausen en Suisse, soit 531 km sans recharge.



Ce trajet, effectué sur routes et autoroutes publiques avec la traversée de villes telles que Bayreuth et Ulm avec une seule charge, est supérieur de plus de 100 km à l'autonomie WLTP du



Officiellement, le modèle électrique compact Volkswagen de 204 ch équipé d'une batterie de 58 kWh dispose d'une autonomie allant jusqu'à 420 km (WLTP) avec une seule charge.



Au volant du véhicule électrique compact Volkswagen se trouvait l'« hypermiler » Felix Egolf, originaire de Suisse. Originaire des États-Unis, le terme « hypermiling » (maximisation de l'éco-conduite) fait référence à la conduite d'un véhicule de série avec des techniques qui maximisent l'efficacité et minimisent la



Outre la technologie électrique embarquée, la course au record dépend de l'adoption d'un style de conduite économe en énergie. Felix Egolf s'est efforcé de relâcher au maximum l'accélérateur et de laisser l'ID.3 avancer en roue libre. Sur les sections d'autoroute, il a parfois utilisé l'aspiration des camions qui se trouvaient devant lui.



Le poids, par contre, n'était pas idéal pour minimiser la consommation sur le trajet Zwickau-Schaffhausen. La présence du cameraman et de l'équipement technique a fait grimper le poids utile total à environ 250 kg.



Des éléments de consommation auxiliaires tels que le système de navigation, les feux de jour, la radio et la ventilation ont été utilisés de manière temporaire ou permanente sur le trajet.



La consommation électrique s'est élevée à 10,9 kWh/100 km, alors que la consommation standardisée NEDC de l'ID.3 se situe entre 14,5 et 15,4kWh/100km.



Le trajet s'est effectué à 44% sur autoroute et à 56% sur route de campagne. La vitesse moyenne affichée était de 56 km/h. Il a fallu environ neuf heures à Felix Egolf pour parcourir la distance qui sépare Zwickau de Schaffhausen.

