Restez connecté sur l’actualité automobile

6 Photos © Kia Le Kia Sorento adopte une motorisation hybride rechargeable.



Le groupe propulseur du batterie de 13,8 kWh et un moteur électrique de 66,9 kW (91 ch) à un moteur à essence suralimenté 1.6 litre T-GDi couplé à une transmission automatique à 6 rapports.



Le moteur 1.6 litre T-GDi (bloc essence suralimenté à injection directe) développe une puissance de 180 ch pour un couple de 265 Nm.



Le moteur thermique est associé à une batterie lithium-ion polymère de 13,8 kWh et à un moteur électrique, monté en série, développant une puissance de 66,9 kW (91 ch) pour un couple de 304 Nm.



La puissance combinée du 265 ch pour un couple de 350 Nm.



Le



Les chiffres d'autonomie en mode tout électrique et d'émissions de CO2 sont en cours d'homologation. Kia annonce une autonomie "suffisante pour permettre au conducteur d'accomplir des trajets de bonnes distances en sollicitant uniquement le moteur électrique".



La puissance est transmise aux quatre roues par le biais d'une transmission automatique à six rapports.



La transmission automatique permet de transférer toute la puissance du moteur thermique et du moteur électrique avec des pertes d'énergie réduites. Il en résulte une grande réactivité à l'accélération à n'importe quelle vitesse, avec un accès direct à l'énergie de la batterie à des vitesses plus élevées.



Le Sorento Hybride Rechargeable utilise un système indépendant de refroidissement par eau de la batterie permettant d'optimiser la gestion thermique et le rendement de la batterie.



S'agissant du moteur électrique de 66,9 kW (91 ch), le rotor bénéficie d'un procédé de laminage en deux étapes permettant de réduire les niveaux de bruits et vibrations.



Le moteur thermique intègre les toutes dernières innovations « Smartstream » de la marque, parmi lesquelles la technologie de régulation en continu de la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes (CVVD) qui régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission en fonction des conditions de conduite. Cette technologie permet au moteur thermique de basculer d'un cycle de combustion à l'autre, et ainsi de maximiser imperceptiblement ses



La batterie de grande dimension est située sous le plancher de l'habitacle. Elle empiète peu sur le volume du coffre qui atteint 898 litres pour le modèle cinq places avec les sièges des deux rangées en place et 809 litres pour le modèle sept places, lorsque la 3ème rangée est rabattue (soit en configuration cinq places). Sur le modèle sept places, avec les deux sièges de la 3 rangée en place, le volume du coffre s'établit à 175 litres.



Le grand SUV Kia bénéficie de technologies de connectivité, d'



Le Sorento Hybride Rechargeable bénéficie ainsi, selon la finition, de nombreuses technologies parmi lesquelles le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons, des véhicules et des cyclistes et la fonction de freinage d'urgence autonome (FCA) aux intersections qui détecte les véhicules aux intersections lors des changements de direction, le système de surveillance des angles morts (BVM), le moniteur avec



Le Sorento dispose de sept airbags afin de protéger les occupants en cas de collision.



Le système de freinage multicollision de Kia permet au Sorento de réduire la gravité des dommages en cas de collision secondaire. Il freine automatiquement le véhicule en cas de déploiement des airbags après une première collision.



Le Sorento se positionne au cœur de la gamme internationale des SUV de Kia qui se compose également des Seltos,



Le Sorento Hybride Rechargeable est fabriqué dans l'usine de production Kia de Hwasung en Corée.



Le Kia Sorento Hybride Rechargeable sera commercialisé en France début 2021, assorti de la garantie 7 ans ou 150 000 km du constructeur coréen, qui couvre également la batterie et le moteur électrique.

Leadopte uneLe groupe propulseur du Sorento hybride rechargeable associe uneet un(91 ch) à un1.6 litre T-GDi couplé à une transmission automatique à 6 rapports.Le(bloc essence suralimenté à injection directe) développe une puissance deLe moteur thermique est associé à uneet à un moteur électrique, monté en série, développant une puissance de 66,9 kW (91 ch) pour unLadu SUV familial hybride rechargeable (PHEV) du segment D atteintpour unLe Kia Sorento Hybride Rechargeable (disponible en configurations cinq et sept places) permet d'effectuer des trajets au quotidien, en mode tout électrique, sans émettre le moindre rejet polluant localement.Lessont en cours d'homologation. Kia annonce une autonomieLa puissance est transmisepar le biais d'uneLa transmission automatique permet de transférer toute la puissance du moteur thermique et du moteur électrique avec des pertes d'énergie réduites. Il en résulte une grande réactivité à l'accélération à n'importe quelle vitesse, avec un accès direct à l'énergie de la batterie à des vitesses plus élevées.Le Sorento Hybride Rechargeable utilise unpermettant d'optimiser la gestion thermique et le rendement de la batterie.S'agissant du moteur électrique de 66,9 kW (91 ch), le rotor bénéficie d'un procédé de laminage en deux étapes permettant de réduire les niveaux de bruits et vibrations.Le moteur thermique intègre les toutes dernières innovations « Smartstream » de la marque, parmi lesquelles la technologie de(CVVD) qui régule la durée d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission en fonction des conditions de conduite. Cette technologie permet au moteur thermique de basculer d'un cycle de combustion à l'autre, et ainsi de maximiser imperceptiblement ses performances et son rendement énergétique.La batterie de grande dimension est. Elle empiète peu sur le volume du coffre qui atteint 898 litres pour le modèle cinq places avec les sièges des deux rangées en place et 809 litres pour le modèle sept places, lorsque la 3ème rangée est rabattue (soit en configuration cinq places). Sur le modèle sept places, avec les deux sièges de la 3 rangée en place, le volume du coffre s'établit à 175 litres.Le grand SUV Kia bénéficie de technologies de connectivité, d' aide à la conduite et d'infodivertissement de dernière génération.Le Sorento Hybride Rechargeable bénéficie ainsi, selon la finition, de nombreuses technologies parmi lesquelles le système de freinage d'urgence autonome (FCA) avec détection des piétons, des véhicules et des cyclistes et la fonction de freinage d'urgence autonome (FCA) aux intersections qui détecte les véhicules aux intersections lors des changements de direction, le système de surveillance des angles morts (BVM), le moniteur avec vision panoramique 360° (SVM), le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA), le régulateur de vitesse intelligent avec fonction Stop and Go (SCC) et le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSC-C), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), le système d'alerte de baisse de vigilance du conducteur (DAW) et l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA). Il peut également être équipé d'une caméra de recul (RVM) avec le système de tection de trafic arrière et fonction freinage voiture/piéton (PCA) et le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA). Le système de sécurité de sortie du véhicule (SEA) du Kia Sorento empêche par ailleurs l'ouverture des portes arrière si le véhicule détecte un danger en approche à l'arrière du véhicule, tel qu'un cycliste ou un autre véhicule.Le Sorento dispose de sept airbags afin de protéger les occupants en cas de collision.Le système de freinage multicollision de Kia permet au Sorento de réduire la gravité des dommages en cas de collision secondaire. Il freine automatiquement le véhicule en cas de déploiement des airbags après une première collision.Le Sorento se positionne au cœur de la gamme internationale des SUV de Kia qui se compose également des Seltos, Stonic Sportage et Telluride.Le Sorento Hybride Rechargeable est fabriqué dans l'usine de production Kia de Hwasung en Corée.Le Kia Sorento Hybride Rechargeable sera commercialisé en France début 2021, assorti de la garantie 7 ans ou 150 000 km du constructeur coréen, qui couvre également la batterie et le moteur électrique.