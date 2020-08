Restez connecté sur l’actualité automobile

Le Range Rover Evoque adopte une motorisation P200 essence 200 ch Flexfuel compatible avec le carburant Superéthanol E85.



Leadopte uneLa motorisation Flexfuel Hybride permet au Range Rover Evoque de rouler au Superéthanol E85, mais aussi au Sans Plomb (Sans Plomb 95-E10, Sans Plomb 95, ou Sans Plomb 98).Le bioéthanol estet transformé en circuit court. C'est un carburant renouvelable.Le bioéthanol contenu dans le Superéthanol-E85 est produit en France à partir de lade leur transformation en produits alimentaires.Le reste des plantes sert à l'alimentation humaine (sucre et amidon) et à l'alimentation animale (pulpes de betteraves et drêches de céréales).Le bioéthanol représente moins de 1% de la surface agricole utile française, déduction faite des co-produits alimentaires.Le Superéthanol-E85 est un carburanten volume, le complément étant de l'essence Sans Plomb 95.On dénombre en France plus de 1 850 stations-service, dont plus de 100 sur le réseau autoroutier, proposant le carburant Superéthanol-E85, sur environ 11 000 stations à travers tout le pays.L'application mobile « Mes stations E85 » permet de localiser les stations proposant le Superéthanol-E85.Le prix moyen du litre de Superéthanol-E85 à la pompe en station-service est de 66 centimes d'euros.Le Superéthanol-E85 étant plus propre que le carburant essence, il est moins taxé (11,83 cts d'euro/l contre 66,29 cts d'euro/l pour le Sans Plomb 95-E10.Le carburant Superéthanol-E85 entraîne une consommation de carburant jusqu'à 25% supérieure à celle du carburant essence traditionnel.Un abattement de 40% des émissions de CO2 est appliqué lors du calcul du malus écologique sur les véhicules roulant au Superéthanol-E85.L'utilisation du carburant Superéthanol-E85 permet d'économiser de l'ordre de 450 euros par an (par rapport au SP95-E10) pour 13 000 kilomètres parcourus avec un véhicule consommant 7 litres aux 100 km à l'essence, d'après les estimations de la Collective du bioéthanol (prix moyens des carburants au 10 juillet 2020 sur www.prix-carburants.gouv.fr).Le bioéthanol produit en France permet d'éviter 1 million de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 500 000 voitures sans émissions de CO2 Le bioéthanol produit en Europe permet de réduire de 72% les émissions de gaz à effet de serre (source : ePURE 2019) en moyenne par rapport à l'essence.L'utilisation du Superéthanol-E85 améliore la qualité de l'air car il réduit de 90% les émissions de particules fines par rapport à l'essence fossile (source : Etude du Pr. Czerwinski de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise de décembre 2017, « Research of Real Driving Emissions with E85 and Two Flex Fuel Vehicles»).