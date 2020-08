Restez connecté sur l’actualité automobile

2 Photos © Porsche La berline sportive à hayon arrière Porsche Panamera Sport Turismo se décline en version hybride rechargeable.



La variante 4S E-Hybrid de la puissance cumulée de 560 ch et un couple cumulé maximal de 750 Nm.



La Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid dispose d'un moteur électrique de 136 ch intégré à la boîte de vitesses PDK à double embrayage huit rapports et d'un moteur essence V6 biturbo de 2.9 litres et 440 ch.



Avec le pack Sport Chrono, la Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid expédie le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et atteint une vitesse maximale de 298 km/h.



Par rapport au modèle hybride rechargeable précédent, les différents modes de conduite ont été perfectionnés pour accroître l'efficience énergétique.



La batterie de 17,9 kWh de la Panamera Sport Turismo 4S E-Hybrid donne une autonomie électrique pouvant atteindre 54 km selon le cycle urbain WLTP EAER City (53 km en cycle combiné WLTP) pour accroître l'efficience énergétique.

