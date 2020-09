Restez connecté sur l’actualité automobile

3 Photos © Jeep Le Jeep Wrangler se dote de la technologie plug-in hybride PHEV.



Le groupe motopropulseur du Wrangler 4xe combine deux moteurs électriques, un bloc-batterie à haute tension, un moteur 4 cylindres en ligne turbo de 2.0 litres et une transmission automatique à huit vitesses TorqueFlite.



Deux embrayages permettent de gérer la puissance et le couple du moteur électrique et du moteur à essence. Un embrayage binaire (marche/arrêt) est monté entre les moteurs. Lorsque cet embrayage est ouvert, il n'y a pas de liaison mécanique entre le moteur à essence et le moteur électrique, ce qui lui permet de propulser le Wrangler 4xe en mode tout-électrique.



Lorsque l'embrayage binaire est fermé, le couple du moteur essence et le flux du moteur électrique se combinent dans la transmission automatique. Un embrayage variable monté derrière le moteur gère électroniquement l'engagement avec la transmission afin d'améliorer la conduite et l'efficacité.



Le couple des moteurs électriques intervient instantanément à la demande du conducteur.



Le groupe motopropulseur permet également des arrêts et des démarrages imperceptibles du moteur.



L'action combinée du moteur thermique et des moteurs électriques fournit une puissance maximale de 375 ch et un couple de 637 Nm.



Le couple électrique améliore les



Le couple élevé et maximal à faible vitesse élève les capacités du Wrangler 4xe en conduite tout-terrain, dans les terrains difficiles où un très faible rapport de transmission est nécessaire.



Le groupe motopropulseur hybride du Wrangler 4xe offre trois modes de fonctionnement: Hybride, Électrique et eSave.



Le mode Hybride (par défaut) combine le couple du moteur essence à celui du moteur électrique. Dans ce mode, le groupe motopropulseur utilise d'abord la puissance de la batterie, puis ajoute la propulsion du moteur turbo lorsque la batterie atteint l'état de charge minimum.



En mode Électrique, le groupe motopropulseur fonctionne en mode tout-électrique zéro émission jusqu'à ce que la batterie atteigne son état de charge minimum ou que le conducteur demande plus de couple ce qui engage le moteur thermique.



Le mode eSave privilégie la propulsion par le moteur thermique, ce qui permet d'économiser la charge de la batterie.



Le freinage régénératif augmente l'autonomie électrique du Wrangler 4xe.



Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, la commande du groupe motopropulseur engage tout le freinage régénératif disponible (jusqu'à 0,25 g) à partir des moteurs électriques pour ralentir le véhicule.



L'électricité produite par le freinage régénératif est transmise au bloc-batterie pour maintenir ou augmenter son état de charge.



Lorsque la fonction de régénération maximale est sélectionnée par le conducteur, un étalonnage plus dynamique du freinage régénératif se produit lorsque le conducteur ne transmet aucune commande d'accélération au véhicule (rétrogradation). La fonction de régénération maximale peut ralentir le Wrangler 4xe plus rapidement que le freinage régénératif standard et générer ainsi plus d'électricité pour le bloc-batterie.



Tous les modes d'alimentation du Wrangler 4xe sont disponibles lorsque le système de transmission 4x4 est en mode 4LO. L'intégration imperceptible de l'énergie électrique dans le groupe motopropulseur 4x4 élève les performances en tout-terrain du Wrangler 4xe.



Le Wrangler 4xe est doté de la commande Selec-Speed avec limiteur de vitesse en montée et en descente. Cette commande permet aux



Le



Le bloc-batterie au lithium-ion de 400 V, 17 kWh et 96 cellules est composé de graphite et de nickel-manganèse-cobalt. Le bloc-batterie est monté sous la banquette arrière pour le protéger des éléments extérieurs et préserver l'



Le Wrangler 4xe est un Jeep Wrangler homologué Trail Rated : des essieux avant et arrière rigides, une boîte de transfert pour un passage de 2 à 4 roues motrices et des vitesses courtes, une suspension entièrement articulée et un passage à gué de 76 cm.



Le groupe motopropulseur hybride rechargeable du Wrangler 4xe est capable de parcourir jusqu'à 40 km en propulsion entièrement électrique (selon les normes américaines).



Le Jeep Wrangler 4xe dispose d'un tableau de bord dédié et d'un écran d'info-divertissement permettant de visualiser les informations relatives à la conduite hybride.



