Restez connecté sur l’actualité automobile

Le constructeur technologie de filtration de l'air qui permet aux respirer un air propre et sain et de purifier l'air de l'habitacle avant de démarrer le moteur.



La technologie Advanced Air Cleaner de Volvo dispose d'un capteur qui mesure les niveaux de petites particules en suspension dans l'air de l'habitacle, les PM2.5.



Le système Advanced Air Cleaner élimine les particules fines de l'habitacle. Le filtre en fibre synthétique et l'ionisation retiennent jusqu'à 95 % de particules PM2.5.



Cette technologie optimise la qualité de l'air dans le véhicule et limite les effets délétères de la pollution atmosphérique et des particules fines sur la santé. L'air pur, sain et frais peut améliorer la concentration du conducteur.



Les conducteurs des modèles Volvo équipés du Advanced Air Cleaner peuvent utiliser l'application smartphone Volvo On Call pour planifier un nettoyage supplémentaire de l'air de leur habitacle avant leur trajet. L'application indique ensuite les niveaux de PM2.5 à l'intérieur de l'habitacle après le nettoyage.



La technologie Advanced Air Cleaner est disponible sur les modèles Volvo des séries 60 et 90 basés sur l'architecture produit évolutive (SPA).



La mesure des PM2.5 est fréquemment utilisée pour évaluer la qualité de l'air et révéler la quantité de particules fines.



De nombreuses zones urbaines présentent des valeurs de PM2.5 qui dépassent les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.



