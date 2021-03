Restez connecté sur l’actualité automobile

L'Europe est régie par une diversité de réseaux électriques, de prises et d'options de recharge qui complexifie la recharge des



De multiples prises et options de recharge permettent de rouler électrique au quotidien.



Wallbox, borne de recharge rapide ou simple câble sur une prise domestique, les



La



La batterie de 50 kWh de la Corsa-e électrique peut être rechargée à 80% de sa capacité en 30 minutes sur une borne de recharge de 100 kW



Le chargeur universel Opel regroupe les fonctionnalités des câbles « Mode 2 » et « Mode 3 » dans un seul appareil.



Grâce à de multiples adaptateurs, le chargeur mobile peut être raccordé à presque toutes les prises domestiques et bornes de recharge publiques. Ce dernier fonctionne avec la fiche de type 2. Les clients ont besoin d'une prise 400V AC pour pouvoir charger chez eux jusqu'à 11 kW. La prise 16 ampères CEE, ainsi que l'adaptateur susmentionné, font partie du chargeur universel.



Le chargeur universel permet de recharger en toute simplicité le au domicile et de faire des ravitaillements en route sur de longs trajets.



Le chargeur universel, avec ses trois prises différentes et le sac pour ranger les câbles et les prises dans le coffre, est disponible en accessoire dans le réseau de concessionnaires Opel à partir de 1 170 euros.

