Restez connecté sur l’actualité automobile

Lese décline enau Salon Auto Shanghai 2021.Le modèle sept places électrique Mercedes comprend plusieurs modèles àet à transmission intégrale, différentes versions de puissance, avecdans certains cas, et des batteries d'une capacité utile à partir de 66,5 kWh.Long de 4 684 millimètres, large de 1 834 millimètres et haut de 1 667 millimètres, le Mercedes EQB dispose d'un empattement long de 2 829 millimètres, d'une deuxième rangée de sièges coulissante sur 140 millimètres en approche et d'une troisième rangée de sièges.Le volume de chargement atteint 495 litres à 1 710 litres (ou 465 à 1 620 litres en sept places).Le Mercedes EQB 350 4MATIC affiche une consommation électrique en cycle mixte de, des émissions de CO2 en cycle mixte de 0 g/km et une autonomie de 419 km.Le Mercedes EQB bénéficie d'un coefficient. Parmi les principales mesures aérodynamiques, citons la régulation de l'air de refroidissement entièrement fermée dans sa partie supérieure, la jupe avant et arrière aérodynamique, un soubassement très lisse et caréné dans sa quasi-totalité, des roues aérodynamiques spécialement optimisées et des déflecteurs de roue spécifiques à l'avant et l'arrière.L'EQB peut être rechargé à domicile ou sur des bornes de recharge publiques jusqu'à 11 kW avec du courant alternatif (AC) à l'aide du chargeur.Le temps de charge à une puissance maximale de 100 kW est d'environ(DC).L'EQB est doté de série d'un connecteur combiné CCS (Combined Charging Systems) dans la paroi latérale droite pour la recharge AC et DC.Le Mercedes EQB sera lancé à la fin de l'année 2021 en Europe.