Restez connecté sur l’actualité automobile

Depuis plusieurs années, des, ou AGV (Automated Guided Vehicles) sont utilisés dans toutes les usines Nissan . Ce sont de petits véhicules autonomes programmés pour approvisionner les chaînes de montage en pièces et sous-ensembles. Ainsi, un opérateur ne perd pas son temps à aller chercher un composant et peut donc rester concentré sur son poste de travail.À l'usine Nissan d'Oppama, au sud de Tokyo, il y a plus de 700 AGV. Dans l'ensemble des usines Nissan dans le monde, on compte au total plus de 4 000 AGV à l'œuvre. Ils s'appuient sur un orchestre de signaux et de capteurs afin d'éviter les aspérités au sol.Les convoyeurs autonomes sont propulsés par desLa Nissan Leaf électrique a été vendue à plus de 500 000 exemplaires depuis 2010.La Nissan Leaf de première génération était équipée d'une batterie lithium-ion de 24 kWh constituée de 48 modules. Lorsqu'un véhicule électrique devient hors d'usage, ses batteries peuvent encore servir à d'autres usages.L'utilisation de modules de batteries reconditionnés pour alimenter les AGVLes modules de batteries reconditionnésLes AGV équipés de batteries lithium-ion reconditionnés. La recharge est autonome. Les AGV s'arrêtent à la borne de recharge sur leur parcours pour se recharger à chaque passage.Les. Alors que les batteries au plomb des AGV doivent être remplacées tous les deux ans au maximum, les batteries lithium-ion reconditionnées de la Leaf devraient durer entre sept et huit ans.