Restez connecté sur l’actualité automobile

3 Photos © Toyota Le ludospace Toyota Proace City Verso se décline dans une version électrique.



Le Toyota Proace City Verso Electric embarque un moteur de 136 ch (100 kW) entraînant les roues avant.



Le groupe motopropulseur comprend également une



La batterie lithium-ion est située sous le plancher du compartiment de chargement, évitant ainsi toute réduction du volume utile. Avec 216 cellules organisées en 18 modules, la batterie a une capacité de 50 kWh.



Au lieu d'un levier de changement de vitesse classique, le Proace City Verso Electric dispose d'une commande électronique E-toggle installée sur la console centrale pour sélectionner les modes Parking, Drive, Neutre et la marche arrière. Un interrupteur « B » permet d'augmenter la régénération d'énergie au profit de la batterie chaque fois que le conducteur lève le pied de la pédale d'accélérateur.



Les modes de conduite Eco, Normal et Power peuvent être sélectionnés à l'aide d'une commande située à côté du E-toggle en fonction des préférences du conducteur, de la charge transportée et des conditions de circulation.



Chaque mode offre un réglage spécifique de la puissance et du couple du moteur. Avec les modes Power et Eco, la cartographie de l'accélérateur est modifiée. La puissance maxi en mode Power est de 100 kW avec 260 Nm de couple. En mode Normal, elle atteint 80 kW avec 210 Nm de couple. En Eco, les niveaux sont réduits à 60 kW et 180 Nm.



La vitesse maximale du ludospace électrique est limitée à 135 km/h. En mode Power, il faut entre 11,2 et 11,7 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h et entre 8,9 et 9,4 secondes pour passer de 80 à 120 km/h (selon les versions).



Doté d'une autonomie comprise entre 260 et 280 km (WLTP), le Proace City Verso Electric vise les particuliers accédant aux zones urbaines à faibles émissions.



Le Toyota Proace City Verso Electric est équipé en série d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.



Des câbles de type 2 pour le raccordement à une alimentation électrique domestique ou à une wallbox sont également fournis.



Avec le chargeur triphasé de 11 kW, une charge complète de la batterie peut être réalisée en 5 heures.



Lorsque le chargeur rapide de 100 kW, une charge de 80% peut être obtenue en 30 minutes.



Pour les urbains ne disposant pas de places de stationnement avec recharge électrique, une solution pour la recharge pourrait être de louer une place de parking avec borne de



L'état de charge est indiqué par un système d'éclairage autour de la prise située dans l'aile arrière gauche. Lorsque la trappe est ouverte et le câble branché, une lumière blanche indique que le véhicule est en mode veille, prêt à être chargé. Lorsque la charge est en cours, le voyant clignote en vert, puis se met au vert fixe lorsque la charge est terminée. Si le voyant est rouge, cela signifie qu'il y a un problème, s'il est bleu cela indique qu'une session de charge a été programmée.



La batterie lithium-ion du Proace City Verso Electric utilise un système combinant eau et glycol, rafraîchi par un dispositif à boucle froide et chauffé par un radiateur électrique. Cela permet de garantir les



En plus de la commande de boite de vitesses électronique E-toggle et du sélecteur de mode de conduite, tous les modèles permettent d'accéder aux informations spécifiques aux



Le Toyota Proace City Verso Electric sera commercialisé à partir du quatrième trimestre 2021.

