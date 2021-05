Restez connecté sur l’actualité automobile

Il y a 10 ans, véhicule électrique et l'économie circulaire.



Aujourd'hui, Renault occupe une place de numéro 1 du



Agir sur l'ensemble du cycle de vie de la batterie passe par l'accélération du déploiement de batterie bas carbone plus performante, mais également une étape essentielle avant son recyclage : celle de sa réutilisation ou de son reconditionnement.



On considère la batterie comme usagée quand elle sort du véhicule électrique en fin de vie.



Les propriétés de la batterie usagée restent pourtant encore largement suffisantes pour des applications moins exigeantes en termes énergétiques.



Après près de 10 ans de bons et loyaux services, les batteries usagées des



Les batteries usagées ne peuvent plus propulser le véhicule électrique mais elles peuvent avoir d'autres utilisations car elles possèdent une capacité encore bien suffisante pour une reconversion.



Les composants des batteries d'origine usagées sont désassemblés pour être réassemblés dans de nouveaux packs.



Les batteries sont réassemblées avec un nouveau poids et un nouveau voltage, en fonction des besoins de la deuxième vie.



Les nouvelles vies des batteries usagées de véhicules électriques sont variées.



Les batteries peuvent alimenter des deux roues : des vélos à assistance électrique, des scooters de livraison de pizzas ou encore des motos établissant des records de vitesse.



On peut retrouver des batteries usagées reconditionnées dans des foodtrucks, à la fois côté moteur et côté cuisines.



L'importante puissance électrique nécessaires aux gaufriers, saladettes, toasteuses et friteuses de l' unité de restauration mobile zéro émission est fournie par des batteries de seconde vie et des panneaux solaires. Plus besoin de se brancher sur une prise électrique ni un groupe électrogène pour assurer un service non-stop de restauration.



Les batteries usagées de seconde vie peuvent aussi être utiles au transport de produits pharmaceutiques, comme des vaccins, pour lesquels la température de stockage doit être absolument stable et maîtrisée. Quand le chauffeur arrête le moteur du véhicule pour une livraison, cela

Il y a 10 ans, Renault était l'un des premiers constructeurs automobiles à parier sur leet l'Aujourd'hui, Renault occupe une place de numéro 1 du véhicule électrique en Europe.passe par l'accélération du, mais également une étape essentielle avant sonOn considère laquand elleLes propriétés de la batterie usagée restent pourtant encore largement suffisantesAprèsde bons et loyaux services, les batteries usagées des véhicules électriques Renault sont réutilisées dans un nouvel usage.Les batteries usagéesmais elles peuvent avoir d'autres utilisations car elles possèdent une capacité encore bien suffisante pour une reconversion.Les composants des batteries d'origine usagées sontLes batteries sont réassemblées avec unet un, en fonction des besoins de la deuxième vie.Les nouvelles vies des batteries usagées de véhicules électriques sont variées.Les batteries peuvent alimenter des: des, desde pizzas ou encore desétablissant des records de vitesse.On peut retrouver des batteries usagées reconditionnées dans des, à la fois côté moteur et côté cuisines.L'importante puissance électrique nécessaires aux gaufriers, saladettes, toasteuses et friteuses de l' unité de restauration mobile zéro émission est fournie par des batteries de seconde vie et des panneaux solaires. Plus besoin de se brancher sur une prise électrique ni un groupe électrogène pour assurer un service non-stop de restauration.Les batteries usagées de seconde vie peuvent aussi être utiles au, comme des vaccins, pour lesquels la température de stockage doit être absolument stable et maîtrisée. Quand le chauffeur arrête le moteur du véhicule pour une livraison, cela coupe la production de froid. Les batteries de seconde vie continuent à fournir l'énergie nécessaire pour que la chaîne du froid ne soit pas impactée, même si le moteur du véhicule est coupé.