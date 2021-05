Restez connecté sur l’actualité automobile

Au 1er mai 2021, la France comptabilisait 33 363 points de recharge ouverts au public.



Près de 40 % des points de recharge sont installés en voirie ou sur des sites publics.



37 % des points de recharge sont installés dans des parkings (payants).



23 % des points de recharge sont déployés dans des entreprises ou des commerces.



Avec un parc roulant de près de 371 000



En incluant les 164 000



8 548 points de recharge ouverts et accessibles au public délivrent une puissance inférieure à 11 kW, soit 26 % de l'ensemble du parc.



Avec 22 163 points de recharge ouverts au public, la recharge accélérée, délivrant une puissance comprise entre 14 et 22 kW, représente près de 66 % du réseau français.



2 652 points de recharge rapide (plus de 24 kW), soit 8 % du total, sont aujourd'hui disponibles. Les points de recharge en courant continu proposent de la recharge rapide pour les déplacements longue distance mais sont encore en minorité sur le territoire.



La recharge accélérée représente 67 % du total.



La part de points de recharge rapide stagne malgré la demande forte de ce type de puissance par les conducteurs effectuant des trajets longs.



La recharge en courant alternatif (AC) prédomine: 30 788 points de recharge ouverts au public sont en "AC", contre 2 006 points de recharge délivrant du courant continu (DC).



Seulement 569 points de recharge délivrent à la fois du courant alternatif et du courant continu.



L'Ile-de-France, l'Occitanie et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont les régions comptabilisant le plus de points de recharge au 1er mai 2021.



Les régions Centre-Val-de-Loire et la Normandie sont les premières en nombre de points de recharge pour 100 000 habitants.



L'Ile-de-France est la région la plus équipée avec 5 653 points de recharge suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 3 681 points de recharge et l'Occitanie (3 581 points de recharge). Cumulées, ces trois régions représentent près de 38 % des points de recharge publics.



Arrivent ensuite la Nouvelle-Aquitaine (3 365 points de recharge), la région Provence Alpes Côte d'Azur (2 964) et les Hauts de France (2 855 points de recharge).



90 % des utilisateurs de modèles électrifiés rechargeables rechargent leurs véhicules à domicile ou sur leur lieu de travail.



On recense 451 803 points de recharge (privés et publics) en France:



Sociétés (52 %): 232 990

Particuliers (41 %): 185 450

Ouverts au public (7 %): 33 363



Source : données au 1er mai 2021 de Gireve (société créée à l'initiative de la Caisse des Dépôts, la Compagnie Nationale du Rhône, EDF, Enedis et

