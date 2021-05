Restez connecté sur l’actualité automobile

Bosch, Shell et Volkswagen ont mis au point un carburant essence renouvelable réduisant de 20 % les émissions de CO2 du puits à la roue.



Le carburant pour moteurs à essence Blue Gasoline contient jusqu'à 33 % de composants renouvelables.



Des additifs de haute qualité assurent un haut niveau de propreté du moteur et une bonne protection anticorrosive.



La part renouvelable, qui peut atteindre 33 %, est constituée de naphta ou d'éthanol biosourcé et certifié par le système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).



Le naphta est obtenu par exemple à partir du tall oil, un produit dérivé issu de la production de cellulose, pour le papier par exemple. D'autres matières résiduelles et déchets peuvent également servir de base de départ.



Le carburant essence renouvelable Blue Gasoline est conforme à la norme EN 228/E10, voire va au-delà des exigences qu'elle formule pour des paramètres essentiels tels que la stabilité au stockage et le comportement d'ébullition.



Le Blue Gasoline peut être utilisé dans tous les véhicules équipés d'un moteur à essence.



Grâce à sa grande stabilité au stockage, le Blue Gasoline convient particulièrement aux



Le carburant Blue Gasoline mis au point a été soumis à des tests intensifs sur banc d'essai moteur et à bord de véhicules d'essai, avec à chaque fois des résultats tout à fait positifs.



Le Blue Gasoline sera disponible dans les stations-service du Groupe Bosch à partir de mai 2021, sur son site de Schwieberdingen, dans un premier temps. Le déploiement dans les stations-service de ses sites de Feuerbach et Hildesheim est prévu pour courant 2021.



La distribution du Blue Gasoline est prévue courant 2021 dans les stations-service du réseau grand public d'Allemagne dans un premier temps.

Bosch, Shell et Volkswagen ont mis au point unLe carburant pour moteurs à essence Blue GasolineDes additifs de haute qualité assurent un haut niveau de propreté du moteur et une bonne protection anticorrosive.La, qui peut atteindre 33 %, est constituéeet certifié par le système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).Le naphta est obtenu par exemple à partir du tall oil,, pour le papier par exemple. D'autres matières résiduelles et déchets peuvent également servir de base de départ.Le carburant essence renouvelable Blue Gasoline estEN 228/E10, voire va au-delà des exigences qu'elle formule pour des paramètres essentiels tels que la stabilité au stockage et le comportement d'ébullition.Le Blue GasolineGrâce à sa grande stabilité au stockage, le Blue Gasoline convient particulièrement aux véhicules hybrides rechargeables.Le carburant Blue Gasoline mis au point a été soumis à des tests intensifs sur banc d'essai moteur et à bord de véhicules d'essai, avec à chaque fois des résultats tout à fait positifs.Le Blue Gasoline sera disponible dans les stations-service du Groupe Bosch à partir de mai 2021, sur son site de Schwieberdingen, dans un premier temps. Le déploiement dans les stations-service de ses sites de Feuerbach et Hildesheim est prévu pour courant 2021.La distribution du Blue Gasoline est prévue courant 2021 dans les stations-service du réseau grand public d'Allemagne dans un premier temps.