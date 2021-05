Restez connecté sur l’actualité automobile

La Série F de Ford, véhicule le plus vendu en Amérique depuis 44 ans), se convertit à l'électrique.



Le pick-up Ford F-150 Lightning est propulsé par deux moteurs électriques.



Le F-150 Lightning délivre 563 chevaux et un couple d'environ 1050 Nm (775 lb-ft), soit le niveau le plus élevé jamais affiché de toutes les générations de F-150.



Le pick-up électrique du futur Ford est capable d'alimenter en électricité le domicile de son propriétaire si nécessaire.



Doté d'un système 4x4 de série, le F-150 Lightning peut affronter les terrains difficiles grâce à son endurance et ses capacités en tout-terrain.



En plus d'une carrosserie en alliage d'aluminium de qualité militaire à haute résistance, une suspension arrière indépendante améliore le confort sur la route, tandis qu'un nouveau châssis utilise l'acier le plus résistant jamais utilisé dans un F-150 et supporte une charge utile maximale d'environ 907 kg (2 000 pounds) et une capacité de remorquage pouvant atteindre environ 4 535 kg (10 000 pounds).



Le F-150 Lightning offre des fonctions connectées qui s'améliorent au fil du temps grâce aux des mises à jour logicielles sans fil (OTA).



L'application FordPass permet un accès facile aux bornes de recharge et aux commandes à distance du véhicule.



Le système BlueCruise, en option, propose une conduite mains libres sur l'autoroute, tandis que le système Pro Power Onboard peut permettre d'alimenter les chantiers ou autres besoins électriques.

La, véhicule le plus vendu en Amérique depuis 44 ans),Leest propulsé parLe F-150 Lightning délivreet un(775 lb-ft), soit le niveau le plus élevé jamais affiché de toutes les générations de F-150.Le pick-up électrique du futur Ford estsi nécessaire.Doté d'unde série, le F-150 Lightning peut affronter les terrains difficiles grâce à son endurance et ses capacités en tout-terrain.En plus d'une carrosserie en, uneaméliore le confort sur la route, tandis qu'un nouveau châssis utilise l'acier le plus résistant jamais utilisé dans un F-150 et supporte une(2 000 pounds) et une(10 000 pounds).Le F-150 Lightning offre desqui s'améliorent au fil du temps grâce aux des mises à jour logicielles sans fil (OTA).L'application FordPass permet un accès facile aux bornes de recharge et aux commandes à distance du véhicule.Le système BlueCruise, en option, propose une conduite mains libres sur l'autoroute, tandis que le système Pro Power Onboard peut permettre d'alimenter les chantiers ou autres besoins électriques.