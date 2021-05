Restez connecté sur l’actualité automobile

5 Photos © Cupra Les sièges baquets de la Cupra Born fabriqués à partir de matériaux durables provenant de la mer Méditerranée.



Les sièges de la Cupra Born sont fabriqués avec des tissus en fibre polymère recyclée Seaqual Yarn, issue de matériaux collectés par des pêcheurs et diverses ONG et communautés locales dans les mers, les océans, les rivières et les estuaires.



Le matériau recyclé conserve le style de design et les normes de qualité de Cupra.



En utilisant des matériaux recyclés, Cupra vise à promouvoir l'économie circulaire et contribuer au nettoyage continu des mers, des rivières et des océans.



Seaqual Initiative travaille avec les ONG, les pêcheurs, les autorités et les communautés locales pour aider à nettoyer les mers et les océans. Les déchets marins qui parsèment les plages, les fonds et la surface des océans, des mers, des rivières ou encore des estuaires, sont collectés dans le cadre de programmes de nettoyage. Après avoir trié les différents types de matériaux, le plastique est nettoyé et transformé en plastique marin recyclé.

